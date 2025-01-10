Trabzonspor sol bek transferi için Konan ve Onyemaechi ile görüşüyor!

Trabzonspor'da sol bek Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanması an meselesi... Trabzonspor, Eren'in yerine sol bek transferi için yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor'un yabancı sol bek pozisyonu için belirlediği isimler arasında Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı Fildişili Ghislain Konan ile Nijeryalı Bruno Onyemaechi ön plana çıktı.

Şu an serbest statü de olan Konan ile bir ön görüşme yapıldı. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise Malheiro'nun transfer edildiği Boavista takımında forma giyen Bruno Onyemaechi. 25 yaşındaki sol bek oyuncusu için de maliyet araştırması yapan Trabzonspor, resmi bir teklif çıkmaya hazırlanıyor.