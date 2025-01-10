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Hollywood'da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız atışı sırasındaki duruşu ve sakin tavırlarıyla dünya kamuoyunun gündemine gelen milli atıcı Yusuf Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin yer aldığı "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 07:02
Hollywood’da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı

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    Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atışıyla dikkat çeken milli atıcı Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü Eddie Redmayne'in başrolünde olduğu "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.

    Milli atıcı Yusuf Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı

    Hollywood'da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Hollywood'da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren başrol oyuncusu, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.

    Hollywood'da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hollywood'da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası keskin nişancı rolünü üstleniyor.

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