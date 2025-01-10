Hollywood’da Yusuf Dikeç rüzgarı! Milli atıcımız ikonik duruşuyla dünyaca ünlü dizinin fragmanında yer aldı

Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atışıyla dikkat çeken milli atıcı Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü Eddie Redmayne'in başrolünde olduğu "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.
Paris Olimpiyatları'nda ekipmansız atışıyla dikkat çeken milli atıcı Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü Eddie Redmayne'in başrolünde olduğu "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.
Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren başrol oyuncusu, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.
Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası keskin nişancı rolünü üstleniyor.