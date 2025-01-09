Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

Sezona fırtına gibi başlamasına rağmen sonrasında devamını getiremeyen Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından geniş çaplı bir değişim yaşanacak. Performansını yansıramayan ve ekonomik anlamda da kulübe yük bindiren isimlerle yollar ayrılacak.
Diğer yandan teknik direktör belirlenecek. Takımın sorumlusu olarak Serdar Topraktepe göreve devam ediyor. Genç antrenörün raporuna göre kulüpten bazı isimler gönderilecek.
Başkan Serdal Adalı'nın ekonomik anlamda yapacağı atılımlarla birlikte daha da rahatlamak isteyen Beşiktaş'ta yolcular belirlenmeye çalışılıyor. Teknik heyet ve yönetim arasındaki görüşmelerde bazı isimler netleşti.
İlk ayrılık da gerçekleşmek üzere. Devamının gelmesi de bekleniyor.
İLK YOLCU MASUAKU
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ayrılacak ilk isim Arthur Masuaku oldu. Kongolu futbolcu geldiği günden bu yana ortaya koyduğu istikrarsız performans sonrasında tribünlerin tepkisiyle karşılaşmış ve son maçlarda prtesto edilmişti.