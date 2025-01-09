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Beşiktaş'ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de hedeflediği noktaya gelemeyen Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlık kolduğuna oturmasının ardından geniş çaplı bir revizyon yaşanacak. Serdar Topraktepe'nin raporuna göre belirlenecek oyuncuların takımdan ayrılması için çalışmalara hız kazandırıldı. İlk isim de kesinleşti. Devamı da yolda. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 18:26
Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

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    Başlıkların Devamı

    Sezona fırtına gibi başlamasına rağmen sonrasında devamını getiremeyen Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından geniş çaplı bir değişim yaşanacak. Performansını yansıramayan ve ekonomik anlamda da kulübe yük bindiren isimlerle yollar ayrılacak.

    Diğer yandan teknik direktör belirlenecek. Takımın sorumlusu olarak Serdar Topraktepe göreve devam ediyor. Genç antrenörün raporuna göre kulüpten bazı isimler gönderilecek.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    Başkan Serdal Adalı'nın ekonomik anlamda yapacağı atılımlarla birlikte daha da rahatlamak isteyen Beşiktaş'ta yolcular belirlenmeye çalışılıyor. Teknik heyet ve yönetim arasındaki görüşmelerde bazı isimler netleşti.

    İlk ayrılık da gerçekleşmek üzere. Devamının gelmesi de bekleniyor.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    İLK YOLCU MASUAKU

    Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ayrılacak ilk isim Arthur Masuaku oldu. Kongolu futbolcu geldiği günden bu yana ortaya koyduğu istikrarsız performans sonrasında tribünlerin tepkisiyle karşılaşmış ve son maçlarda prtesto edilmişti.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    GÖZALTI İSTEMİŞTİ

    Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından saha kenarına gelip soyunma odasına girerken tepki ile karşılaşan deneyimli futbolcu, kendisine sataşan taraftarlar için gözaltı talebinde bulunmuş ancak kulüp yetkililei tarafından sakinleştirilerek içeri gönderilmişti.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    BU SEZON MASUAKU

    Beşiktaş ile yeni sezonda 24 karşılaşmaya çıkan Arthur Masuaku, 1 kez fileleri havalandırıp 5 de asist yapmayı başardı. 1971 dakika sahada kaldı.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    KONTRATININ SON SEZONUNDA

    Siyah beyazlı forma ile bugüne kadar 85 kez sahaya çıkan Arthur Masuaku'nun sezon sonunda kontratı bitiyor. 31 yaşındaki sol bekten para kazanmak da isteyen yönetim, ilk talibi için gereken kolaylığı sağlama kararı aldı ve teklif geldi.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    YUNANİSTAN YOLCUSU

    Yunan basınından SDNA'nın haberine göre AEK, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya çok yakın olan Arthur Masuaku için devreye girdi. Oyuncunun menajeri Meissa Ndiaye'nin de görüşmelere başlamak üzere Atina'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılmasının ardından teklif gelmesi halinde farklı isimlerle de yolların ayrılması gündeme geldi. İşte o futbolcular

    Bakhtiyor Zaynutdinov

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    Jonas Svensson

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    Al-Musrati

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    Ernest Muçi

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

    Jean Onana

    Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

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