Beşiktaş’ta ilk ayrılık kesinleşti! Büyük operasyon yolda

GÖZALTI İSTEMİŞTİ Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından saha kenarına gelip soyunma odasına girerken tepki ile karşılaşan deneyimli futbolcu, kendisine sataşan taraftarlar için gözaltı talebinde bulunmuş ancak kulüp yetkililei tarafından sakinleştirilerek içeri gönderilmişti.

BU SEZON MASUAKU Beşiktaş ile yeni sezonda 24 karşılaşmaya çıkan Arthur Masuaku, 1 kez fileleri havalandırıp 5 de asist yapmayı başardı. 1971 dakika sahada kaldı.

KONTRATININ SON SEZONUNDA Siyah beyazlı forma ile bugüne kadar 85 kez sahaya çıkan Arthur Masuaku'nun sezon sonunda kontratı bitiyor. 31 yaşındaki sol bekten para kazanmak da isteyen yönetim, ilk talibi için gereken kolaylığı sağlama kararı aldı ve teklif geldi.

YUNANİSTAN YOLCUSU Yunan basınından SDNA'nın haberine göre AEK, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya çok yakın olan Arthur Masuaku için devreye girdi. Oyuncunun menajeri Meissa Ndiaye'nin de görüşmelere başlamak üzere Atina'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.