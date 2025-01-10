PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip

Rotasyonu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray gözünü Salih Özcan’a dikti. Dortmund’tan Wolfsburg’a kiralanan milli futbolcu takımdan ayrılıp Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Galatasaray’dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan’a yakın takip

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor. Yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor.

    Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye yerli bir ismi istediği gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.

    Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Milli futbolcunun ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hevesli olduğu da öne sürülüyor. Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yaz Wolfsburg'a kiraladığı Salih Özcan'ın anlaşmasını feshedip Galatasaray'la el sıkışacağı iddia ediliyor. Wolfsburg'la yarım dönem 12 maça çıkan deneyimli orta saha, gol ve asist katkısı yapamadı.

    Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    30 Haziran 2026 tarihine kadar Dortmund'la anlaşması olan Salih'i, Teknik Direktör Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği biliniyor. 22 kez A Milli Takım formasını giyen tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

    Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer döneminde Aslan, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu
    Binance
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…