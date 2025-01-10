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Galatasaray, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor. Yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor.

Galatasaray'dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan'a yakın takip (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye yerli bir ismi istediği gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.