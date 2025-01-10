Galatasaray’dan flaş hamle! Orta saha için milli futbolcu Salih Özcan’a yakın takip

Galatasaray, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor. Yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor.
Galatasaray, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor. Yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor.
Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye yerli bir ismi istediği gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.
Milli futbolcunun ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hevesli olduğu da öne sürülüyor. Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yaz Wolfsburg'a kiraladığı Salih Özcan'ın anlaşmasını feshedip Galatasaray'la el sıkışacağı iddia ediliyor. Wolfsburg'la yarım dönem 12 maça çıkan deneyimli orta saha, gol ve asist katkısı yapamadı.
30 Haziran 2026 tarihine kadar Dortmund'la anlaşması olan Salih'i, Teknik Direktör Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği biliniyor. 22 kez A Milli Takım formasını giyen tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer döneminde Aslan, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.