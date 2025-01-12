Hüseyin Çimşir’e saldıran Muharrem Uysal’a 2 maç ceza

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlamış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları arasında çıkan gerginlik sırasında Akdeniz temsilcisinin antrenörlerinden Muharrem Uysal, fiziki bir saldırı gerçekleştirerek Şenol Güneş'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir'i yere indirmişti.
Uysal'ın cezası TFF tarafından açıklandı.
Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrasında gerginlik çıkmıştı (AA)
Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;
CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, 08.01.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 87.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MUHARREM UYSAL'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."