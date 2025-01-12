Hüseyin Çimşir’e saldıran Muharrem Uysal’a 2 maç ceza

İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları arasında çıkan gerginlik sırasında Akdeniz temsilcisinin antrenörlerinden Muharrem Uysal , fiziki bir saldırı gerçekleştirerek Şenol Güneş'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir'i yere indirmişti.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrasında gerginlik çıkmıştı (AA)

Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, 08.01.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 87.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MUHARREM UYSAL'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."