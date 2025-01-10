Anadolu Efes - ASVEL | CANLI

THY Euroleague'de mücadele veren Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Efes ağırladığı rakibini mağlup ederek hanesine bir zafer daha yazdırmak amacında.
Anadolu Efes - ASVEL maçının canlı takibi takvim.com.tr
THY Euroleague'de mücadele veren Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Efes ağırladığı rakibini mağlup ederek hanesine bir zafer daha yazdırmak amacında.
Anadolu Efes - ASVEL maçının canlı takibi takvim.com.tr
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR | CANLI
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 20-24 :ASVEL
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 27-33 :ASVEL
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ASVEL
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ASVEL
EFES'TEN ÜST ÜSTE 2 DEPLASMAN
AS Monaco sonrası Fenerbahçe Beko'ya da yenilen ve ASVEL ile karşılaşan Anadolu Efes, çifte deplasman yapacak. Lacivert beyazlı ekip önce Paris Basketbol'a ardından da Barcelona'ya konuk olacak.
ASVEL ise 3 maç üst üste evinde oynayacak. Partizan, Alba Berlin ve Barcelona'yı ağırlayacak.