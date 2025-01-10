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Anadolu Efes - ASVEL | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, 20. haftada ASVEL'i ağırlıyor. Lacivert beyazlılar yeni koçu Luca Banchi ile ilk maçında rakibini devirmek ve yoluna da galibiyetle devam etmek amacında. Kritik randevunun canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:34 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 21:05
Anadolu Efes - ASVEL | CANLI

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    THY Euroleague'de mücadele veren Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Efes ağırladığı rakibini mağlup ederek hanesine bir zafer daha yazdırmak amacında.

    Anadolu Efes - ASVEL maçının canlı takibi takvim.com.tr

    Elijah Bryant (EPA)Elijah Bryant (EPA)

    ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR | CANLI

    1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 20-24 :ASVEL
    2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 27-33 :ASVEL
    3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ASVEL
    4. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ASVEL

    Shane Larkin (EPA)Shane Larkin (EPA)

    EFES'TEN ÜST ÜSTE 2 DEPLASMAN

    AS Monaco sonrası Fenerbahçe Beko'ya da yenilen ve ASVEL ile karşılaşan Anadolu Efes, çifte deplasman yapacak. Lacivert beyazlı ekip önce Paris Basketbol'a ardından da Barcelona'ya konuk olacak.

    ASVEL ise 3 maç üst üste evinde oynayacak. Partizan, Alba Berlin ve Barcelona'yı ağırlayacak.