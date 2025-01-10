Anadolu Efes - ASVEL | CANLI

THY Euroleague'de mücadele veren Anadolu Efes , Basketbol Gelişim Merkezi'nde ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Efes ağırladığı rakibini mağlup ederek hanesine bir zafer daha yazdırmak amacında.

Shane Larkin (EPA)

EFES'TEN ÜST ÜSTE 2 DEPLASMAN

AS Monaco sonrası Fenerbahçe Beko'ya da yenilen ve ASVEL ile karşılaşan Anadolu Efes, çifte deplasman yapacak. Lacivert beyazlı ekip önce Paris Basketbol'a ardından da Barcelona'ya konuk olacak.

ASVEL ise 3 maç üst üste evinde oynayacak. Partizan, Alba Berlin ve Barcelona'yı ağırlayacak.