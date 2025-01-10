Devlerin listesindeki Marcus Rashford’un istediği takım belli oldu

Alt yapısından yetiştiği Manchester United ile iplerini koparan Marcus Rashford, kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki futbolcu birçok dev kulübün listesinde yer alıyor.
Alt yapısından yetiştiği Manchester United ile iplerini koparan Marcus Rashford, kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki futbolcu birçok dev kulübün listesinde yer alıyor.
Ayrılmak istediğini daha önce açıkladığı İngiliz devinin ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan Rashford; "Manchester United'dan ayrılmaya ve kariyerimde farklı bir yolculuğa çıkmaya hazırım" sözlerini kullandı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DA YAZILDI
55 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan sol kanat ve golcü oyuncu ile ilgili olarak kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da adı geçti. Ancak Rashford'un 5 majör ligden birine gitmek istediği öğrenildi.
7 GOLÜ VAR
Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon United formasıyla 24 maçta süre bulan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
BARCELONA'YI İSTİYOR
İngiliz futbolcu için Fransa Ligue 1 devi PSG ve İtalyan temsilcisi Juventus devreye girdi. Ancak Sport'un haberine göre Katalanlar sürece dahil oldu. Barcelona, Rashford'u kiralık olarak katmak amacında. Yıldız oyuncu da kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor.