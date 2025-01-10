Devlerin listesindeki Marcus Rashford’un istediği takım belli oldu

Ayrılmak istediğini daha önce açıkladığı İngiliz devinin ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan Rashford; "Manchester United'dan ayrılmaya ve kariyerimde farklı bir yolculuğa çıkmaya hazırım" sözlerini kullandı.

Marcus Rashford (REUTERS)

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DA YAZILDI

55 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan sol kanat ve golcü oyuncu ile ilgili olarak kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da adı geçti. Ancak Rashford'un 5 majör ligden birine gitmek istediği öğrenildi.