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Devlerin listesindeki Marcus Rashford'un istediği takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Marcus Rashford için sıcka gelişmeler yaşanıyor. İngiliz yıldızın gitmek istediği takım belli oldu.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 23:14 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 23:14
Devlerin listesindeki Marcus Rashford’un istediği takım belli oldu

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    Alt yapısından yetiştiği Manchester United ile iplerini koparan Marcus Rashford, kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki futbolcu birçok dev kulübün listesinde yer alıyor.

    Marcus Rashford (EPA)Marcus Rashford (EPA)

    Ayrılmak istediğini daha önce açıkladığı İngiliz devinin ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan Rashford; "Manchester United'dan ayrılmaya ve kariyerimde farklı bir yolculuğa çıkmaya hazırım" sözlerini kullandı.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A DA YAZILDI

    55 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan sol kanat ve golcü oyuncu ile ilgili olarak kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da adı geçti. Ancak Rashford'un 5 majör ligden birine gitmek istediği öğrenildi.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    7 GOLÜ VAR

    Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon United formasıyla 24 maçta süre bulan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

    Marcus Rashford (REUTERS)Marcus Rashford (REUTERS)

    BARCELONA'YI İSTİYOR

    İngiliz futbolcu için Fransa Ligue 1 devi PSG ve İtalyan temsilcisi Juventus devreye girdi. Ancak Sport'un haberine göre Katalanlar sürece dahil oldu. Barcelona, Rashford'u kiralık olarak katmak amacında. Yıldız oyuncu da kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor.

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