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Göztepe'ye 18'lik golcü!

İzmir ekibi, şu anda Brezilya'nın en önemli kulüplerinden Palmeiras forması giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki santrfor Luighi Santos'u transfer etmek için harekete geçti.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:22
Göztepe’ye 18’lik golcü!

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    Trendyol Süper Lig'de Galatasaray karşısında oynadığı oyun ile alkış toplayan Göztepe, takımı güçlendirmek için gaza bastı.

    Sarı-kırmızılı ekip tercihini yine Brezilyalı oyunculardan kullanmak istiyor.

    İzmir ekibi, şu anda Brezilya'nın en önemli kulüplerinden Palmeiras forması giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki santrfor Luighi Santos'u transfer etmek için harekete geçti.

    SÖZLEŞMESİ 2028'DE KADAR

    Palmeiras ile sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar süren Luighi'nin yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

    Kendisini uluslararası arenada göstermek isteyen genç golcünün Süper Lig'e iyi bir tercih olarak görebileceği ifade edildi.

    Geçtiğimiz günlerde Palmeiras yönetimi ile masaya oturan Luighi ara dönemde talibi olması bonservis kolaylığı gösterilmesini talep etmişti. Basamakları birer birer çıkan genç yetenek, Palmerias U17 Takımı'ndan A Takıma kadar yükselmeyi başardı.

    3 puan Göz-Gözün! Erzurumspor - Göztepe : 0-1 | MAÇ SONUCU3 puan Göz-Gözün! Erzurumspor - Göztepe : 0-1 | MAÇ SONUCU
    3 puan Göz-Göz'ün! Erzurumspor - Göztepe : 0-1 | MAÇ SONUCU

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