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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kayboldu!

Van Bronckhorst'un döneminde kilolu olduğu gerekçesiyle yedekte kalan, bu sezon genelde kanat forvet olarak kullanılan 19 yaşındaki futbolcunun gol sayılarında büyük çıkış yaşadığı geçen sezona göre düşüş görüldü.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:47
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kayboldu!

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    Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği, sezon başında 9 numaralı formanın teslim edildiği Semih Kılıçsoy'un suskunluğu sürüyor.

    Semih geçen sezonun ikinci yarısında takımın bankosu haline gelmişti. Sezonu 24'ü ilk 11 olmak üzere 33 maç ve 2095 dakikada 11 gol 3 asistle tamamlayan genç yıldız 139.6 dakikada bir skor katkısına yapmayı başarmıştı.

    GEÇEN SEZONLA FARK BÜYÜK

    Semih Kılıçsoy bu sezon ise şimdiye dek 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maçta 1491 dakika forma giydi, 2 gol atıp 3 de asist yaptı; 298.2 dakikada bir skor katkısı verebildi.

    Yönetim-teknik adam kaoslarından olumsuz etkilendiği gözüken genç futbolcunun yıldızını parlatıp rekor fiyata satma planı da bu süreçte ağır darbe aldı.

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