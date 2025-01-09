Fenerbahçe’nin Kevin Danso transferini L’Equipe duyurdu!

Fenerbahçe'de devre arası için stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Fransa'dan Kevin Danso ile ilgili flaş bir haber geldi.



"F.BAHÇE 20 MİLYON EURO ÖNERDİ"



Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Kevin Danso transferi için son saatlerde girişimlerini arttırdığını ve 20 Milyon euroluk ilk resmi teklifini yaptığını duyurdu.



TRANSFER SÖZLERİ



Öte yandan birkaç hafta önce Fransız basına konuşan Kevin Danso, "Ocak ayında Lens'ten ayrılıp ayrılmayacağımı bilmiyorum. Şu anda sezona ve performansıma odaklanmış durumdayım. Ocak ayında transfer, bir olasılık. Her oyuncu için durum böyle. Hangi oyuncu transfer edilemez durumda ki... Önceden planlanmış bir şey yok. En üst seviyede oynamak, yetenekli olduğumu kendime kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.