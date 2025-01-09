Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Gaziantep FK ile eşleşmişti.

İLK 2 SIRA ÇEYREK FİNALE

İlk maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak Fenerbahçe, kupaya galibiyetle başlama hesapları yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Anıl usta ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

Kasımpaşa ise bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekerken ligde çıktığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı. Türkiye Kupası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.