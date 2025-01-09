Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği belirsiz olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kulübün turnuvaya katılacağını duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Gaziantep FK ile eşleşmişti.
2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği belirsiz olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kulübün turnuvaya katılacağını duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Gaziantep FK ile eşleşmişti.
İLK 2 SIRA ÇEYREK FİNALE
İlk maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak Fenerbahçe, kupaya galibiyetle başlama hesapları yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Anıl usta ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.
Kasımpaşa ise bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekerken ligde çıktığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı. Türkiye Kupası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
FENERBAHÇE'DEN TÜRKİYE KUPASI KARARI
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil. Hocamızın uygun göreceği kadroyla." dedi.
KASIMPAŞA'DA HEDEF GALİBİYET
Hakan Keleş yönetimindeki İstanbul ekibi bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekti. Kasımpaş ligde son 5 karşılaşmada mağlup olmazken Nuno Da Costa, Aytaç Kara, Hajrandinovic, Cladudio Winck gibi isimler takımın en fazla skor katkısı yapan oyuncuları oldu. Kasımpaşa, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
FENERBAHÇE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.
ZTK'DA 2. MAÇ
İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında şu 11'le sahada olması bekleniyor;
İrfan Can Eğribayar, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Samet Akaydin, Filip Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.