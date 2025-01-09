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Fenerbahçe'de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ilk hafta maçlarıyla devam ediyor. Kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, ligde az süre bulan oyuncularına şans verecek. İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:23
Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

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    2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği belirsiz olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kulübün turnuvaya katılacağını duyurdu.

    Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Gaziantep FK ile eşleşmişti.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

    İLK 2 SIRA ÇEYREK FİNALE

    İlk maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak Fenerbahçe, kupaya galibiyetle başlama hesapları yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Anıl usta ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

    Kasımpaşa ise bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekerken ligde çıktığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı. Türkiye Kupası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

    FENERBAHÇE'DEN TÜRKİYE KUPASI KARARI

    Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil. Hocamızın uygun göreceği kadroyla." dedi.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

    KASIMPAŞA'DA HEDEF GALİBİYET

    Hakan Keleş yönetimindeki İstanbul ekibi bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekti. Kasımpaş ligde son 5 karşılaşmada mağlup olmazken Nuno Da Costa, Aytaç Kara, Hajrandinovic, Cladudio Winck gibi isimler takımın en fazla skor katkısı yapan oyuncuları oldu. Kasımpaşa, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

    FENERBAHÇE 4 EKSİK

    Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

    ZTK'DA 2. MAÇ

    İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

    MUHTEMEL 11

    Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında şu 11'le sahada olması bekleniyor;

    İrfan Can Eğribayar, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Samet Akaydin, Filip Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada

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