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TFF'den yabancı VAR kararı!

Süper Lig'de yaşanan hakem ve VAR tartışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile görüşmesinin ardından flaş bir karar aldı. TFF'den yapılan açılamada, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiğini duyuruldu.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:46
TFF’den yabancı VAR kararı!

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    Süper Lig'de yaşanan hakem ve VAR tartışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile görüşmesinin ardından flaş bir karar aldı.

    TFF'den yapılan açılamada, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiğini duyuruldu.

    Süper Lig'de yabancı VAR geliyor.Süper Lig'de yabancı VAR geliyor.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analiz ve değerlendirmeler neticesinde, hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

    Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda:

    Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.

    Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.

    Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır.

    Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:

    - Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,

    - Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,

    - Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.
    Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

    Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

    Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Türkiye Futbol Federasyonu"

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