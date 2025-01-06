SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Göztepe'den TFF'ye çıkarma!

Göztepe, Galatasaray maçındaki hakem hataları sonrası TFF'yi ziyaret ederek adil yönetim ve VAR sistemindeki aksaklıkları gündeme getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 15:56
Göztepe’den TFF’ye çıkarma!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de 2-1 mağlup olduğu Galatasaray deplasmanında aleyhine verilen ve verilmeyen penaltı kararlarına isyan eden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.

    Göztepe'de Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil ile kurmaylar TFF'nin Riva'daki merkezinde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla bir araya geldi. Ziyarette hakem hataları, maçlarda daha adil yönetim sağlanması, VAR sistemindeki aksaklıklar ve yabancı hakem konusu konuşuldu.

    Ziyaret sonrası açıklama yapan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "En büyük amacım Rasmus Ankersen'i TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tanıtmaktı. Türkiye'nin ilk yabancı başkanıyla TFF başkanını tanıştırdım. Bizim için toplantı son derece olumlu geçti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bizim söylediklerimizin hepsine katıldı. Ankersen de Türk futboluyla ilgili tespitlerini anlattı. Ben de Türk futbolunun gelişimi için neler yapabiliriz, nasıl bir üst seviyeye çıkabilirizi konuştum. Son derece olumlu bir toplantıydı" dedi.

    İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Sepil. (TFF)İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Sepil. (TFF)

    TFF'DEN AÇIKLAMA

    Türkiye Futbol Federasyonu da Göztepe'nin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

    TFF'den yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş. Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Sportif Direktörü Ivan Mance de yer aldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti" denildi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ürdünlü yetkililerle ortak basın açıklaması: Suriye’de PKK’nın ortadan kalkması an meselesi
    Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPG’ye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz
    CHP’li Özer’in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış!
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif
    Vasat hizmete yüzde 46’lık zam teklifi! İBB’nin ulaşıma zam isteğini UKOME reddetti
    İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Kandil TUSAŞ’ın devamı gelir dedi PKK metropolleri kana bulamaya niyetlendi! MİT Hakurk’ta eylem hazırlığındaki teröristleri avladı
    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?
    Ankara’nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail’le üçüncü yol arayışında | Başkan Erdoğan kantonculuk oynayanları uyardı