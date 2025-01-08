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Muslera'ya yeni teklif!

2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen emektar kalecinin önümüzdeki sezon da devam etmesi kararı alındı. Teknik Direktör Buruk ile yönetimin yaptığı toplantıda, 38 yaşındaki kalecinin gelecek sezon daha kalmasının teklif edileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:50
Muslera’ya yeni teklif!

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    Galatasaray'da sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan ve bu düşüncesini Teknik Direktör Okan Buruk ile yönetime ileten Muslera'ya, "Bir sene daha kal" denilecek.

    2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen emektar kalecinin önümüzdeki sezon da devam etmesi kararı alındı. Teknik Direktör Buruk ile yönetimin yaptığı toplantıda, 38 yaşındaki kalecinin gelecek sezon daha kalmasının teklif edileceği öğrenildi.

    MOTİVASYONU ARTABİLİR

    Sezon sonu için Galatasaray'daki kariyerini sonlandırıp ülkesine dönmeyi düşünen Muslera'nın, kendisine yapılacak bu teklife sıcak yaklaşabileceği öğrenildi. Bu hamle ile beraber Uruguaylı eldivenin motivasyonunun da yukarı çıkmasının beklendiği vurgulandı.

    2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

    14 senedir kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edileceği belirtildi.

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