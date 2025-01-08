SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Milan Skriniar kararını veriyor!

Skriniar'ın, düzenli oynayabileceğini düşündüğü için sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı kaydedildi. 29 yaşındaki stoper, kısa süre içinde hangi takıma transfer olacağına karar vermesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:33 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:33
Milan Skriniar kararını veriyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Milan Skriniar için sıcak bir gelişme yaşandı.

    L'Equipe'de yer alan habere göre; Slovak oyuncu, geleceği için son kararını bu hafta sonuna kadar verecek.

    EN ISRARCI TAKIM

    Haberde Galatasaray'ın en ısrarcı takım olarak öne çıktığı belirtilirken, birçok taliplisinin olduğu yazıldı.

    Yıldız savunmacı ile Tottenham, Napoli ve Aston Villa'nın ilgilendiği kaydedildi.

    SICAK BAKIYOR

    Skriniar'ın, düzenli oynayabileceğini düşündüğü için sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

    29 yaşındaki stoper, kısa süre içinde hangi takıma transfer olacağına karar vermesi bekleniyor.

    PSG'ye Inter'den bedelsiz transfer olan Skriniar, bu sezon 5 maçta forma giyebildi.

    İşte Galatasarayın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...İşte Galatasarayın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
    İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’nın Hakikat Ekseni! Şii alim Tufeyli’den Suriye’de PKK/YPG yılanının başını kesin çıkışı: Dürzi lider Canbolat’tan Erdoğan’a övgü
    Beşar Esad’ın eşi Esma Esad İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı
    İstikamet Kobani! Ankara’nın harekat uyarısı sonrası SMO’dan kapsamlı yığınak | İsrail’den PKK/YPG’ye uluslararası şemsiye
    Kerimcan Durmaz isimli sapkına ’yasa dışı bahis’ tutuklaması! İfadesi ortaya çıktı... Sahne fiyatı dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu da cezaevine gönderildi
    Güvenlikle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten rezil savunma
    İsrail basını Erdoğan’ı ciddiye almanın zamanı geldi dedi: Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa sadece slogan değil
    Okan Buruk’tan dev rotasyon! Başakşehir maçında o isimler sahada
    Grönland, Kanada, Meksika, Panama: Trump haritayı çizdi Trudeau ve Musk birbirine girdi
    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankara’nın kırmızı çizgisi
    EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
    İzmir’de maaş krizi büyüyor: Otobüs şoförleri iş bıraktı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Los Angeles alevlere teslim! 30 bin kişiye tahliye emri
    Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı