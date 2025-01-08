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Ansu Fati Beşiktaş yolunda!

Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı. Siyah beyazlı ekibin Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 17:13
Ansu Fati Beşiktaş yolunda!

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    Başlıkların Devamı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi.

    Siyah-Beyazlılar'ın Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı belirlendi.

    Siyah beyazlı ekibin Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı da gelen haberler arasında.

    SKOR KATKISINDA BULUNAMADI

    Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı.

    DEĞERİ 10 MİLYON EURO

    Güncel verilere göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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