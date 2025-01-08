Fiyat araştırması yapılıyor: Kanat oyuncusu arayan Fırtına’ya Fiorentina’nın yıldızı teklif edildi

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Trabzonspor'un transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam etmesi Avrupa'da da kulüp arayışında olan birçok oyuncunun dikkatini çekti.

Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv) Fiorentina'da mutsuz olan Fransız yıldız Jonathan Ikone de bu doğrultuda menajerler tarafından Bordo-Mavili takıma önerilen isimlerden birisi oldu. Son dönemde Fiorentina'da çok fazla süre bulamayan hatta son maçta kadroda olmasına rağmen oynatılmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun önerilmesi sonucunda fiyat araştırmasına başlayan Fırtına nabız yoklamaya hazırlanıyor.