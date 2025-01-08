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Fiyat araştırması yapılıyor: Kanat oyuncusu arayan Fırtına'ya Fiorentina'nın yıldızı teklif edildi

Fiorentina’da mutsuz olan Fransız kanat oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor’a önerildi. Takımdan ayrılması gündemde olan oyuncu için Trabzonspor fiyat araştırması yapıyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Fiyat araştırması yapılıyor: Kanat oyuncusu arayan Fırtına’ya Fiorentina’nın yıldızı teklif edildi

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    Trabzonspor'un transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam etmesi Avrupa'da da kulüp arayışında olan birçok oyuncunun dikkatini çekti.

    Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv)Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Fiorentina'da mutsuz olan Fransız yıldız Jonathan Ikone de bu doğrultuda menajerler tarafından Bordo-Mavili takıma önerilen isimlerden birisi oldu. Son dönemde Fiorentina'da çok fazla süre bulamayan hatta son maçta kadroda olmasına rağmen oynatılmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun önerilmesi sonucunda fiyat araştırmasına başlayan Fırtına nabız yoklamaya hazırlanıyor.

    Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv)Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Bu sezon süre aldığı 22 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Ikone gollerinin tamamını Avrupa'da kaydetti. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız kanat oyuncusunun yıllık kazancının yüksek oluşu ise Trabzonspor'un önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Ancak İtalyan basını da oyuncunun Fiorentina'dan ayrılmakta kararlı olduğunu belirtiliyor.

    Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv)Jonathan Ikone. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Ocak 2022'de İtalyan ekibine imza atan Ikone, Mor Menekşeler ile 137 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 16 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını dün teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı idmanla noktaladı.

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