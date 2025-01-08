Fiyat araştırması yapılıyor: Kanat oyuncusu arayan Fırtına’ya Fiorentina’nın yıldızı teklif edildi

Trabzonspor'un transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam etmesi Avrupa'da da kulüp arayışında olan birçok oyuncunun dikkatini çekti.
Trabzonspor'un transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam etmesi Avrupa'da da kulüp arayışında olan birçok oyuncunun dikkatini çekti.
Fiorentina'da mutsuz olan Fransız yıldız Jonathan Ikone de bu doğrultuda menajerler tarafından Bordo-Mavili takıma önerilen isimlerden birisi oldu. Son dönemde Fiorentina'da çok fazla süre bulamayan hatta son maçta kadroda olmasına rağmen oynatılmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun önerilmesi sonucunda fiyat araştırmasına başlayan Fırtına nabız yoklamaya hazırlanıyor.
Bu sezon süre aldığı 22 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Ikone gollerinin tamamını Avrupa'da kaydetti. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız kanat oyuncusunun yıllık kazancının yüksek oluşu ise Trabzonspor'un önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Ancak İtalyan basını da oyuncunun Fiorentina'dan ayrılmakta kararlı olduğunu belirtiliyor.
Ocak 2022'de İtalyan ekibine imza atan Ikone, Mor Menekşeler ile 137 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 16 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını dün teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı idmanla noktaladı.