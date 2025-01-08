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Galatasaray - Başakşehir maç özeti: GS - Başakşehir 2-2 | Maçtan dakikalar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, kritik anlar ve goller maçın seyrini belirledi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 23:15 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 23:15
Galatasaray - Başakşehir maç özeti: GS - Başakşehir 2-2 | Maçtan dakikalar

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda perde, Galatasaray ve Başakşehir'in nefes kesen mücadelesiyle açıldı. İlk düdükten itibaren yüksek tempoyla oynanan karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MAÇTAN DAKİKALAR

    1. Dakika
    Maçın ilk düdüğüyle birlikte mücadele başladı. Takımlar, kontrollü bir oyunla sahaya yayıldı.

    7. Dakika
    Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Deniz'in ortasında Figueiredo kafayla topu içeri çevirdi, ancak kaleci Günay kritik bir hamleyle Piatek'ten önce topu aldı.

    22. Dakika
    Galatasaray'da Kerem Demirbay uzaktan sert bir şut çekti, kaleci Muhammed'den dönen topu Batshuayi tamamlamak istedi ancak Muhammed topu kontrol etmeyi başardı.

    35. Dakika
    Başakşehir öne geçti! Lima'nın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.

    38. Dakika
    Başakşehir'de Kemen'in uzaktan çektiği sert şutunu Günay sektirdi. Boşta kalan topa Piatek dokunmak istedi ancak Günay bir kez daha gole izin vermedi.

    45+3. Dakika
    İlk yarı sona erdi. Başakşehir, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

    İKİNCİ YARI

    51. Dakika
    Galatasaray'da Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez ceza sahasında yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

    54. Dakika
    Başakşehir'de Piatek, ceza sahasında şık bir kafa vuruşuyla takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

    74. Dakika
    Galatasaray skoru eşitledi! Mertens'in ortasına Batshuayi kafayı vurdu, kaleciden dönen topu Abdülkerim Bardakcı tamamladı ve maç 2-2'ye geldi.

    86. Dakika
    Başakşehir 10 kişi kaldı. Onur Ergün, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.

    Stoperlerin golleri yetmedi! Galatasaray Başakşehir: 2-2 | MAÇ SONUCUStoperlerin golleri yetmedi! Galatasaray Başakşehir: 2-2 | MAÇ SONUCU
    Stoperlerin golleri yetmedi! Galatasaray Başakşehir: 2-2 | MAÇ SONUCU

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