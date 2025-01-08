Galatasaray - Başakşehir maç özeti: GS - Başakşehir 2-2 | Maçtan dakikalar

Ziraat Türkiye Kupası 'nda perde, Galatasaray ve Başakşehir'in nefes kesen mücadelesiyle açıldı. İlk düdükten itibaren yüksek tempoyla oynanan karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

7. Dakika Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Deniz'in ortasında Figueiredo kafayla topu içeri çevirdi, ancak kaleci Günay kritik bir hamleyle Piatek'ten önce topu aldı.

22. Dakika

Galatasaray'da Kerem Demirbay uzaktan sert bir şut çekti, kaleci Muhammed'den dönen topu Batshuayi tamamlamak istedi ancak Muhammed topu kontrol etmeyi başardı.

35. Dakika

Başakşehir öne geçti! Lima'nın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.

38. Dakika

Başakşehir'de Kemen'in uzaktan çektiği sert şutunu Günay sektirdi. Boşta kalan topa Piatek dokunmak istedi ancak Günay bir kez daha gole izin vermedi.

45+3. Dakika

İlk yarı sona erdi. Başakşehir, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.