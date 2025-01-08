Galatasaray - Başakşehir maç özeti: GS - Başakşehir 2-2 | Maçtan dakikalar

Ziraat Türkiye Kupası'nda perde, Galatasaray ve Başakşehir'in nefes kesen mücadelesiyle açıldı. İlk düdükten itibaren yüksek tempoyla oynanan karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda perde, Galatasaray ve Başakşehir'in nefes kesen mücadelesiyle açıldı. İlk düdükten itibaren yüksek tempoyla oynanan karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. Dakika
Maçın ilk düdüğüyle birlikte mücadele başladı. Takımlar, kontrollü bir oyunla sahaya yayıldı.
7. Dakika
Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Deniz'in ortasında Figueiredo kafayla topu içeri çevirdi, ancak kaleci Günay kritik bir hamleyle Piatek'ten önce topu aldı.
22. Dakika
Galatasaray'da Kerem Demirbay uzaktan sert bir şut çekti, kaleci Muhammed'den dönen topu Batshuayi tamamlamak istedi ancak Muhammed topu kontrol etmeyi başardı.
35. Dakika
Başakşehir öne geçti! Lima'nın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.
38. Dakika
Başakşehir'de Kemen'in uzaktan çektiği sert şutunu Günay sektirdi. Boşta kalan topa Piatek dokunmak istedi ancak Günay bir kez daha gole izin vermedi.
45+3. Dakika
İlk yarı sona erdi. Başakşehir, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.
İKİNCİ YARI
51. Dakika
Galatasaray'da Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez ceza sahasında yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
54. Dakika
Başakşehir'de Piatek, ceza sahasında şık bir kafa vuruşuyla takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.
74. Dakika
Galatasaray skoru eşitledi! Mertens'in ortasına Batshuayi kafayı vurdu, kaleciden dönen topu Abdülkerim Bardakcı tamamladı ve maç 2-2'ye geldi.
86. Dakika
Başakşehir 10 kişi kaldı. Onur Ergün, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.