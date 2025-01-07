Musrati’nin geleceği ne olacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Bu müsabakada Beşiktaş'ta; sakatlıkları bulunan Tayyip Talha ve Serkan Emrecan Terzi'nin yanı sıra Al Musrati de Sivas'a giden kafilede yer almadı.



Al Musrati'nin sakatlığı ile ilgili olarak "uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanması" gerekçe gösterilirken, Libyalı oyuncu Sivas deplasmanı öncesi adeta koruma altına alındı.



AL FATEH'İN TEKLİFİ VARDI



Musrati'nin Sivas'a götürülmemesi transfer ihtimalini akıllara getirirken, Hüseyin Yücel döneminde Al Musrati için Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fateh'in bir teklifi olduğu biliniyor.



Al Fateh'in teklifinin, satın alma opsiyonlu olduğu iddia edilirken, satın alma opsiyonunun son sıradaki Al Fateh'in kümede kalması halinde devreye gireceği iddia ediliyor.



ADALI GÖNDERMEK İSTİYOR



Yapılan olağanüstü kongrede başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetiminin öncelikle eldeki oyunculara gelecek teklifleri görmek istedikleri bilinirken, Musrati'nin yönetimin yolları ayırmak istediği oyunculardan biri olduğu öğrenildi.



"KÜMEDE KALMA MADDESİNİ ÇIKARIN"



Beşiktaş yönetiminin Libyalı oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu, Al Fateh kulübüyle de kümede kalma maddesini kaldırmak üzere görüşmeler yapacakları belirtilirken, Al Musrati'nin Sivas kafilesine transfer ihtimali düşünülerek dahil edilmediği bilgisine ulaşıldı.