Bruno Lage’den Kerem Aktürkoğlu’na uyarı: Limitlerini zorlaması gerek

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündemden düşmüyor. Transferinin ardından yakaladığı istatistiklerle hem lige hem de Avrupa'ya damga vuran yıldız futbolcu, son haftalarda ise düşüş yaşıyor.

Portekizli teknik adam, "Kerem'in performansı düşüyor, bunu nasıl açıklarsınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. "Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz." diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu (İHA)

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

İmza attığı Benfica formasıyla 1 aydır suskun olan Kerem Aktürkoğlu için ligdeki Braga karşılaşması sonrasında eleştiriler yükselmişti. Yıldız futbolcu hakkında birçok konu ele alınırken "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Benfica'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.