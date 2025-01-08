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Galatasaray'ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdürüyor. Birbirinden yıldız isimleri listesinde bulunduran Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 00:56 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 00:56
Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

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    Bu sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte birbirinden önemli isimler listede bulunuyor.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom'un listesindeki bazı isimlerden beklenen cevap gelmiyor. Yıldız futbolcuların bulunduğu gündemde Mikatuadze'nin ardından bir oyuncu daha olumsuz yanıt iletti.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    Galatasaray'ın hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'ın en önemli golcü adaylarından biri de Marcus Rashford olmuştu.

    Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından golcü arayışına giren sarı kırmızılı ekip, listesine eklediği İngiliz yıldızdan beklediği cevabı alamadı.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    KARARINI VERDİ

    Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Rashford ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Deneyimli oyuncunun aldığı kararı aktaran Romano, tercihinin belli olduğunu da söyledi.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    GÖRÜŞME YAPILDI

    Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Galatasray ile Marcus Rashford'un görüştüğünü açıkladı. Ancak bu temastan olumlu sonuç alınamadığını ifade etti.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    HEDEFİ 5 LİG

    Rashford'un hedefinin 5 major ligden birine gitmek olduğunu belirten Romano, Galatasaray'ın reddettiğini ileri sürdü.

    Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen Manchester United'ın alt yapısından yetişen yıldız futbolcu, 7 gol atıp 3 de asit yaptı.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    NURİ ŞAHİN DE DEVREDE

    United kariyerinde zaman zaman parlak dönemler de geçiren Rashford için birçok takım da devrede. O kulüpler arasında Dortmund da bulunuyor. Nuri Şahin'in de istediği 27 yaşındaki golcü için Ada temsilcisinden bilgi istendi.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    İTALYANLAR PUSUDA

    United'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Rashford için İtalyan kulüpleri de adeta pusuya yattı. Milan, Juventus ve Napoli'nin de İngiliz Milli Takımı oyuncusunu takip ettiği öğrenildi.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

    OSIMHEN DETAYI

    Rashford'un transfer süreci ile ilgili olarak Napoli'nin Vİctor Osimhen'e karşılık takas teklifi gelmesi halinde kabul edebileceği yönündeki haberler İtalyan medyasında yer almıştı. Ancak bu durumun kışın mı yoksa yazın mı gerçekleşeceği henüz belli değil.

    Nijeryalı yıldız ise Galatasaray forması giymekten mutlu olduğunu açıkladı.

    Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

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