Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

KARARINI VERDİ Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Rashford ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Deneyimli oyuncunun aldığı kararı aktaran Romano, tercihinin belli olduğunu da söyledi.

GÖRÜŞME YAPILDI Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Galatasray ile Marcus Rashford'un görüştüğünü açıkladı. Ancak bu temastan olumlu sonuç alınamadığını ifade etti.

HEDEFİ 5 LİG Rashford'un hedefinin 5 major ligden birine gitmek olduğunu belirten Romano, Galatasaray'ın reddettiğini ileri sürdü. Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen Manchester United'ın alt yapısından yetişen yıldız futbolcu, 7 gol atıp 3 de asit yaptı.

NURİ ŞAHİN DE DEVREDE United kariyerinde zaman zaman parlak dönemler de geçiren Rashford için birçok takım da devrede. O kulüpler arasında Dortmund da bulunuyor. Nuri Şahin'in de istediği 27 yaşındaki golcü için Ada temsilcisinden bilgi istendi.