Galatasaray’ın listesindeki futbolcudan kötü haber! Tercihi belli oldu

Bu sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte birbirinden önemli isimler listede bulunuyor.
Bu sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte birbirinden önemli isimler listede bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom'un listesindeki bazı isimlerden beklenen cevap gelmiyor. Yıldız futbolcuların bulunduğu gündemde Mikatuadze'nin ardından bir oyuncu daha olumsuz yanıt iletti.
Galatasaray'ın hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'ın en önemli golcü adaylarından biri de Marcus Rashford olmuştu.
Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından golcü arayışına giren sarı kırmızılı ekip, listesine eklediği İngiliz yıldızdan beklediği cevabı alamadı.
KARARINI VERDİ
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Rashford ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Deneyimli oyuncunun aldığı kararı aktaran Romano, tercihinin belli olduğunu da söyledi.
GÖRÜŞME YAPILDI
Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Galatasray ile Marcus Rashford'un görüştüğünü açıkladı. Ancak bu temastan olumlu sonuç alınamadığını ifade etti.
HEDEFİ 5 LİG
Rashford'un hedefinin 5 major ligden birine gitmek olduğunu belirten Romano, Galatasaray'ın reddettiğini ileri sürdü.
Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen Manchester United'ın alt yapısından yetişen yıldız futbolcu, 7 gol atıp 3 de asit yaptı.
NURİ ŞAHİN DE DEVREDE
United kariyerinde zaman zaman parlak dönemler de geçiren Rashford için birçok takım da devrede. O kulüpler arasında Dortmund da bulunuyor. Nuri Şahin'in de istediği 27 yaşındaki golcü için Ada temsilcisinden bilgi istendi.
İTALYANLAR PUSUDA
United'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Rashford için İtalyan kulüpleri de adeta pusuya yattı. Milan, Juventus ve Napoli'nin de İngiliz Milli Takımı oyuncusunu takip ettiği öğrenildi.
OSIMHEN DETAYI
Rashford'un transfer süreci ile ilgili olarak Napoli'nin Vİctor Osimhen'e karşılık takas teklifi gelmesi halinde kabul edebileceği yönündeki haberler İtalyan medyasında yer almıştı. Ancak bu durumun kışın mı yoksa yazın mı gerçekleşeceği henüz belli değil.
Nijeryalı yıldız ise Galatasaray forması giymekten mutlu olduğunu açıkladı.