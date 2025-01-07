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Fırtına'dan transferde samba harekatı! 2 yıldızda sona doğru

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'a 2-1 yenilerek bir haftayı daha puansız kapatan Trabzonspor, gözünü 13 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemine çevirdi. Bordo mavililer, kadrosuna katmak istediği futbolculardan ikisi için anlaşma noktasına gelirken her ihtimale karşı farklı alternatifler de listede tutuluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:26
Fırtına’dan transferde samba harekatı! 2 yıldızda sona doğru

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    Yaptığı iddialı transferlere rağmen bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

    Karadeniz temsilcisi kadrosunu güçlendirmek için başlattığı operasyonda en sıkıntılı bölgelerin ikisini neredeyse tamamlamak üzere. Yapılan görüşmelerde oldukça olumlu adımlar atıldı ve sona doğru geliniyor. İşte detaylar...

    Şenol Güneş ve Cihan Çanak (AA)Şenol Güneş ve Cihan Çanak (AA)

    ŞENOL GÜNEŞ MEVKİLERİ BELİRLEDİ

    Trabzonspor'da kadronun güçlenmesini isteyen teknik direktör Şenol Güneş, özellikle sağ kanat, stoper ve orta saha konusunda görüşlerini bildirdi. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi de bir süredir girişimlerde bulunuyor.

    Listede bulunan futbolcular için kulüpleri ve menajerleriyle görüşülüyor.

    Oleksandr Zubkov (AFP)Oleksandr Zubkov (AFP)

    İLK HEDEF OLUMSUZ

    Bordo mavili ekibin zorlu süreçteki ilk hedefi Oleksandr Zubkov olmuştu. Ancak Ukraynalı yıldız için belirlenen bonservis bedeli Shakhtar tarafından düşük bulununca görüşmeler tıkandı. Transfer de rafa kaldırıldı.

    Ardından farklı isimler için girişimlere hız verildi.

    Junior Sntos (AFP)Junior Sntos (AFP)

    YENİ JAJA JUNIOR SANTOS

    Zubkov için olumsuz yanıt alan Trabzonspor'da gündeme Junior Santos geldi. Brezilya'da Botafogo forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için ilk kontak kuruldu ve resmi teklif yapıldı.

    Bu sezon ortaya koyduğu performansla hem Libertadores hem de Brezilya ligi şampiyonluğu kazanılmasında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu konusunda ısrarcı davranan Fırtına, bir hamle daha yaptı.

    Junior Santos oyun tarzı ile Jaja'yı andırıyor (AFP)Junior Santos oyun tarzı ile Jaja'yı andırıyor (AFP)

    Geride kalan senede 50 maça çıkan Junior Santos, 20 kez rakip fileleri sarsıp 4 de asist yaptı. Sağ kanat ağırlıklı olmak üzere sol kanat, 10 numara ve forvette de görev yapabilen sambacı, Şenol Güneş'in hücum planında elini bir hayli güçlendirecek.

    Ayrıca oyun stili ile de Jaja'yı andırıyor. Halen hatırlanan performansıyla taraftarların gönlünde büyük bir yeri olan eski futbolcunun ardından bu tür bir profil bulunmamıştı.

    Adryelson (REUTERS)Adryelson (REUTERS)

    STOPERE ADRYELSON

    Bu sezon kurduğu Stefan Savic ve Stefano Denswil tandeminden memnun kalmayan bordo mavili ekipte transfer kaçınılmaz oldu. Denswil ile yollar ayrılmak isteniyor. Ancak Savic'in kontratı ayrılığı pek mümkün kılmıyor.

    Karadağlı futbolcunun yerine veya yanına önemli bir isim daha alınacak. Gündemdeki en sıcak savunmacı Adryelson.

    Adryelson'un bonservisi Lyon'da bulunuyor (REUTERS)Adryelson'un bonservisi Lyon'da bulunuyor (REUTERS)

    STOPERE ADRYELSON

    Junior Santos gibi Botafogo'da forma giyen ancak bonservisi Lyon'da bulunan Adryelson için girişimler hız kazandı. Siyah beyazlı takımda 11 karşılaşmaya çıkan deneyimli stoper konusunda da olumlu adımlar atıldı ve sona doğru geliniyor.

    Yetki verilen menajerle birlikte kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

    Lyon ve Botafogo'nun sahibi John Textor, Junior Santos'un golü sonrasında ayakkabı parlatma sevinci yapıyor (X)Lyon ve Botafogo'nun sahibi John Textor, Junior Santos'un golü sonrasında ayakkabı parlatma sevinci yapıyor (X)

    2 KULÜP AYNI BAŞKAN

    Adryelson ve Junior Santos'un transferindeki en önemli nokta başkan. John Textor hem Lyon hem de Botafogo'nun sahibi. Amerikalı iş adamı Eagle Football adını verdiği şirketinde Crystal Palace gibi İngiltere Premier Lig ekibini de bulunduruyor.

    İki futbolcu için Textor'un ekibiyle temaslarını hızlandıran yönetimin ara transfer dönemi başlamadan imzaları atması ve en kısa sürede forma giydirmeyi planladığı öğrenildi.

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