Junior Sntos (AFP) YENİ JAJA JUNIOR SANTOS Zubkov için olumsuz yanıt alan Trabzonspor'da gündeme Junior Santos geldi. Brezilya'da Botafogo forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için ilk kontak kuruldu ve resmi teklif yapıldı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla hem Libertadores hem de Brezilya ligi şampiyonluğu kazanılmasında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu konusunda ısrarcı davranan Fırtına, bir hamle daha yaptı.

Junior Santos oyun tarzı ile Jaja'yı andırıyor (AFP) Geride kalan senede 50 maça çıkan Junior Santos, 20 kez rakip fileleri sarsıp 4 de asist yaptı. Sağ kanat ağırlıklı olmak üzere sol kanat, 10 numara ve forvette de görev yapabilen sambacı, Şenol Güneş'in hücum planında elini bir hayli güçlendirecek. Ayrıca oyun stili ile de Jaja'yı andırıyor. Halen hatırlanan performansıyla taraftarların gönlünde büyük bir yeri olan eski futbolcunun ardından bu tür bir profil bulunmamıştı.

Adryelson (REUTERS) STOPERE ADRYELSON Bu sezon kurduğu Stefan Savic ve Stefano Denswil tandeminden memnun kalmayan bordo mavili ekipte transfer kaçınılmaz oldu. Denswil ile yollar ayrılmak isteniyor. Ancak Savic'in kontratı ayrılığı pek mümkün kılmıyor. Karadağlı futbolcunun yerine veya yanına önemli bir isim daha alınacak. Gündemdeki en sıcak savunmacı Adryelson.

Adryelson'un bonservisi Lyon'da bulunuyor (REUTERS) STOPERE ADRYELSON Junior Santos gibi Botafogo'da forma giyen ancak bonservisi Lyon'da bulunan Adryelson için girişimler hız kazandı. Siyah beyazlı takımda 11 karşılaşmaya çıkan deneyimli stoper konusunda da olumlu adımlar atıldı ve sona doğru geliniyor. Yetki verilen menajerle birlikte kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

Lyon ve Botafogo'nun sahibi John Textor, Junior Santos'un golü sonrasında ayakkabı parlatma sevinci yapıyor (X) 2 KULÜP AYNI BAŞKAN Adryelson ve Junior Santos'un transferindeki en önemli nokta başkan. John Textor hem Lyon hem de Botafogo'nun sahibi. Amerikalı iş adamı Eagle Football adını verdiği şirketinde Crystal Palace gibi İngiltere Premier Lig ekibini de bulunduruyor. İki futbolcu için Textor'un ekibiyle temaslarını hızlandıran yönetimin ara transfer dönemi başlamadan imzaları atması ve en kısa sürede forma giydirmeyi planladığı öğrenildi.