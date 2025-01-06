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Fenerbahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

Süper Lig'de Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Hatayspor maçının ardından konuşan Asbaşkan Acun Ilıcalı, kaliteli transferler yapacaklarını söyledi. Kanarya'nın Talisca'dan sonraki hamlesi de belli oldu. Sarı lacivertliler, yıldız ismin kulübüne En-Nesyri'ye ödenen bedelden daha fazlasını sundu. İşte o isim ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:14
Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Kanarya'da bu doğrultuda stoper, sol bek, orta saha, 10 numara ve kanat forvet bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    EN-NESYRI İÇİN HEDEF 40 MİLYON EURO

    Talisca'yı Fenerbahçe'ye göndermenin hazırlıklarını yapan Al-Nassr, Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibinin, golcü oyuncu için teklifini 35 milyon Euro'ya kadar yükselttiği öğrenildi.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Ancak yönetimin, sezon başında 19.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı yıldız için bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi.

    Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a, "40 milyon Euro'ya satmayı düşünebiliriz" mesajını yolladığı öne sürüldü.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    TALİSCA İMZAYA GELİYOR

    Fenerbahçe, uzun süren görüşme sürecinin sonunda AlNassr ve Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Kanarya, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun maaşının bir bölümünü Suudi ekibi üstlenecek.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer döneminde Sarı-Lacivertliler'in imza attıracağı ilk ismin Talisca olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Talisca'nın 10 Ocak Cuma günü imza için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    SOL BEKE ZALEWSKI

    Roma, Hermoso gibi Zalewski'yi de gözden çıkardı. Ancak Polonyalı oyuncunun transfer listesine koyulmasının nedeni sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememesi.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    22 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde kendisini çok isteyen Galatasaray'ı reddetmişti. Fenerbahçe'nin ikna konusundaki en büyük kozu, Zalewski'yi en çok oynatan isim olan Jose Mourinho.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    DAVID EN-NESYRI'YE BAĞLI

    Al-Nassr, EnNesyri'den vazgeçmiyor. Yönetim, Faslı yıldızı satmak istemese de her ihtimale karşı hazırlıklı. En-Nesyri'nin ayrılması halinde ilk hedef Jonathan David.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Yıldız futbolcunun piyasa değeri 45 milyon Euro ancak Lille, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyu bedava kaptırmamak için ocakta çok daha düşük bir bedelle satabilir.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    ELJİF ELMAS BOMBASI PATLAYABİLİR

    Sarı-Lacivertliler, '8 numara' için uzun süre Medina'nın peşinde koştu ancak Boca ile orta yol bulunamadı. Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde gündeme eski yıldızı eski yıldızı Eljif Elmas'ı aldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Makedon orta saha oyuncusu geçen sezonun devre arasında gittiği Leipzig'te umduğunu bulamadı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki yıldızı opsiyonla kiralamayı planlıyor.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    LAPORTE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

    Jose Mourinho'nun bir numaralı önceliği solak bir stoper transfer edilmesi. Sarı-Lacivertliler'den listenin başında Aymeric Laporte'nin ismi var.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    İspanyol yıldız, tam da Mourinho'nun istediği gibi geriden oyun kurma konusunda bir uzman. Ancak Al-Nassr'ı ikna etmek, Talisca transferindeki kadar kolay olmayacak. Yönetim yine de Laporte için tüm şartları zorlamaya kararlı.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    HERMOSO HEMEN BİTEBİLİR

    Roma, sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol savunmacıdan çabuk vazgeçti. Bunun nedeni, İtalyan ekibinin maaş bütçesini düşürmek istemesi.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Fenerbahçe, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuyu istediği an sezon sonuna kadar kiralayabilir. Hermoso şu anda alternatiflerden biri konumunda.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    DANSO İÇİN REKOR TEKLİF

    Lens ile bir süredir temas halinde olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki stoper için teklifini hatırı sayılır bir rakama çektiği öne sürüldü.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Lens'in ilk etapta 25 milyon euro istediği Danso için, sarı lacivertliler 20 milyon euroya kadar çıktı. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde Danso, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Öte yandan Lens, Danso için indirim yapmazsa Fenerbahçe alternatif isimlere yönelecek. Hermoso ile prensip anlaşması sağlanırken, Aston Villa'nın Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos da listedeki bir diğer futbolcu.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

    Fenerbahçe yönetimi, stoper transferiyle ilgili son kararı Jose Mourinho'ya bırakmış durumda.

    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

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