Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.
Kanarya'da bu doğrultuda stoper, sol bek, orta saha, 10 numara ve kanat forvet bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.
EN-NESYRI İÇİN HEDEF 40 MİLYON EURO
Talisca'yı Fenerbahçe'ye göndermenin hazırlıklarını yapan Al-Nassr, Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibinin, golcü oyuncu için teklifini 35 milyon Euro'ya kadar yükselttiği öğrenildi.
Ancak yönetimin, sezon başında 19.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı yıldız için bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a, "40 milyon Euro'ya satmayı düşünebiliriz" mesajını yolladığı öne sürüldü.
TALİSCA İMZAYA GELİYOR
Fenerbahçe, uzun süren görüşme sürecinin sonunda AlNassr ve Brezilyalı yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Kanarya, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. 30 yaşındaki futbolcunun maaşının bir bölümünü Suudi ekibi üstlenecek.
13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer döneminde Sarı-Lacivertliler'in imza attıracağı ilk ismin Talisca olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Talisca'nın 10 Ocak Cuma günü imza için İstanbul'a geleceği kaydedildi.
SOL BEKE ZALEWSKI
Roma, Hermoso gibi Zalewski'yi de gözden çıkardı. Ancak Polonyalı oyuncunun transfer listesine koyulmasının nedeni sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememesi.
22 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde kendisini çok isteyen Galatasaray'ı reddetmişti. Fenerbahçe'nin ikna konusundaki en büyük kozu, Zalewski'yi en çok oynatan isim olan Jose Mourinho.
DAVID EN-NESYRI'YE BAĞLI
Al-Nassr, EnNesyri'den vazgeçmiyor. Yönetim, Faslı yıldızı satmak istemese de her ihtimale karşı hazırlıklı. En-Nesyri'nin ayrılması halinde ilk hedef Jonathan David.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri 45 milyon Euro ancak Lille, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyu bedava kaptırmamak için ocakta çok daha düşük bir bedelle satabilir.
ELJİF ELMAS BOMBASI PATLAYABİLİR
Sarı-Lacivertliler, '8 numara' için uzun süre Medina'nın peşinde koştu ancak Boca ile orta yol bulunamadı. Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde gündeme eski yıldızı eski yıldızı Eljif Elmas'ı aldığı öğrenildi.
Makedon orta saha oyuncusu geçen sezonun devre arasında gittiği Leipzig'te umduğunu bulamadı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki yıldızı opsiyonla kiralamayı planlıyor.
LAPORTE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR
Jose Mourinho'nun bir numaralı önceliği solak bir stoper transfer edilmesi. Sarı-Lacivertliler'den listenin başında Aymeric Laporte'nin ismi var.
İspanyol yıldız, tam da Mourinho'nun istediği gibi geriden oyun kurma konusunda bir uzman. Ancak Al-Nassr'ı ikna etmek, Talisca transferindeki kadar kolay olmayacak. Yönetim yine de Laporte için tüm şartları zorlamaya kararlı.
HERMOSO HEMEN BİTEBİLİR
Roma, sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol savunmacıdan çabuk vazgeçti. Bunun nedeni, İtalyan ekibinin maaş bütçesini düşürmek istemesi.
Fenerbahçe, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuyu istediği an sezon sonuna kadar kiralayabilir. Hermoso şu anda alternatiflerden biri konumunda.
DANSO İÇİN REKOR TEKLİF
Lens ile bir süredir temas halinde olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki stoper için teklifini hatırı sayılır bir rakama çektiği öne sürüldü.
Lens'in ilk etapta 25 milyon euro istediği Danso için, sarı lacivertliler 20 milyon euroya kadar çıktı. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde Danso, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.
Öte yandan Lens, Danso için indirim yapmazsa Fenerbahçe alternatif isimlere yönelecek. Hermoso ile prensip anlaşması sağlanırken, Aston Villa'nın Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos da listedeki bir diğer futbolcu.
Fenerbahçe yönetimi, stoper transferiyle ilgili son kararı Jose Mourinho'ya bırakmış durumda.