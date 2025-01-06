Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif

İspanyol yıldız, tam da Mourinho'nun istediği gibi geriden oyun kurma konusunda bir uzman. Ancak Al-Nassr'ı ikna etmek, Talisca transferindeki kadar kolay olmayacak. Yönetim yine de Laporte için tüm şartları zorlamaya kararlı.

HERMOSO HEMEN BİTEBİLİR Roma, sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol savunmacıdan çabuk vazgeçti. Bunun nedeni, İtalyan ekibinin maaş bütçesini düşürmek istemesi.

Fenerbahçe, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuyu istediği an sezon sonuna kadar kiralayabilir. Hermoso şu anda alternatiflerden biri konumunda.

DANSO İÇİN REKOR TEKLİF Lens ile bir süredir temas halinde olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki stoper için teklifini hatırı sayılır bir rakama çektiği öne sürüldü.