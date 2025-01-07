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Anadolu Efes'te yeni başantrenör Luca Banchi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı. Lacivert beyazlılar, Luca Banchi'nin göreve getirildiğini duyurdu. Tomislav Mijatovic'in görevi de belli oldu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 22:14
Anadolu Efes’te yeni başantrenör Luca Banchi

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    Türk derbisinde Anadolu Efes'e yenilen Anadolu Efes, yeni koçunu duyurdu. Buna göre lacivert beyazlı ekip, Luca Banchi ile anlaşmaya varıd.

    Luca Banchi (Eurohoops)Luca Banchi (Eurohoops)

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık. 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise yardımcı antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek." denildi.

    Letonya Milli Takımı'nda 2021'den beri görev yapan Banchi, Livorno, Trieste, Trapani, Aurora Basket, Montepaschi Siena, Emporio Armani Milan, Auxulium Torino, Brose Bamberg, AEK, Lokomotiv Kuban, Pesaro, Strasbourg ve Virtus Segafredo Bologna takımlarını çalıştırdı.