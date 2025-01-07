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Başakşehir'den bir transfer daha! Christian Operi imzayı attı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Başakşehir'de ikinci imza da atıldı. Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan turuncu lacivertliler, Le Havre'den Christian Operi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:27 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:31
Başakşehir’den bir transfer daha! Christian Operi imzayı attı

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    Trendyol Süper Lig'İn ikinci yarısında yükselişe geçmek isteyen Başakşehir'de transfer harekatı devam ediyor. İstanbul temsilcisi Yusuf Sarı'dan sonra Christian Operi için Le Havre ile anlaşıp 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Christian Operi (Başakşehir X Hesabı)Christian Operi (Başakşehir X Hesabı)

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Operi, bu sezon Le Havre formasıyla Ligue 1'de 13 maça çıkarken tamamında 90 dakika oynadı. 27 yaşındaki futbolcu Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 1 kez görev yaptı.