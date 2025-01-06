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Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrilirken gündemdeki isimlerden birisinin de Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne olduğu iddia edilmişti. Belçikalı yıldızın İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, kafaları karıştıran bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:15 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:15
Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

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    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden birisi de Kevin De Bruyne oldu.

    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

    Fenerbahçe'nin Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

    Belçikalı futbolcudan geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

    "UMURUMDA DEĞİL"

    Premier Lig'in 20. haftasında 4-1 kazandıkları West Ham United maçının ardından konuşan De Bruyne, sözleşme durumuyla ilgili soruya "Umurumda değil" yanıtını verdi.

    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

    Tecrübeli yıldız açıklamasının devamında "Sadece seviyeme geri dönmeye çalışıyorum. Her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Form açısından daha iyiye gidiyorum ve artık 90 dakika koşabiliyorum. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay rahatsız ediciydi ama daha iyiye gidiyorum, performansım giderek daha iyi, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

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