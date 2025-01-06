Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden birisi de Kevin De Bruyne oldu.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden birisi de Kevin De Bruyne oldu.
Fenerbahçe'nin Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Belçikalı futbolcudan geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.
"UMURUMDA DEĞİL"
Premier Lig'in 20. haftasında 4-1 kazandıkları West Ham United maçının ardından konuşan De Bruyne, sözleşme durumuyla ilgili soruya "Umurumda değil" yanıtını verdi.
Tecrübeli yıldız açıklamasının devamında "Sadece seviyeme geri dönmeye çalışıyorum. Her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Form açısından daha iyiye gidiyorum ve artık 90 dakika koşabiliyorum. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay rahatsız ediciydi ama daha iyiye gidiyorum, performansım giderek daha iyi, hepsi bu." ifadelerini kullandı.