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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası, yenilenen formatıyla 7 Ocak Salı günü başlayacak. Kupada grup etabının ilk haftasında maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak. 7 Ocak Salı günü başlayacak ilk hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 12:22
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. hafta hakemleri açıklandı!

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    Ziraat Türkiye Kupası, yenilenen formatıyla 7 Ocak Salı günü başlayacak.

    Kupada grup etabının ilk haftasında maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

    7 Ocak Salı günü başlayacak ilk hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

    Ziraat Türkiye Kupasında grup maçları heyecanı ATVde yaşanacak!Ziraat Türkiye Kupasında grup maçları heyecanı ATVde yaşanacak!
    Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı ATV'de yaşanacak!

    TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:

    7 Ocak Salı:

    13.00: Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
    15.30: Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
    19.00: Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
    21.00: Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

    8 Ocak Çarşamba:

    13.00: Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan
    15.30: Eyüpspor-Boluspor: Erdem Metoğlu
    18.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
    20.30: Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan

    9 Ocak Perşembe:

    13.00: Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
    15.30: Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
    18.00: Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
    20.30: Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

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