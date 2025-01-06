Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları heyecanı ATV’de yaşanacak!

'Türkiye'nin Kupası' Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilk maçlarına çıkacağı kupada heyecan 3 gün üst üste ATV'de yaşanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması1. hafta müsabakaları ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.
Maç programı şu şekilde;
NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ
Yayın Tarihi : 7 Ocak 2025 / Salı
Yayın Saati : 19.00
GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR
Yayın Tarihi : 8 Ocak 2025 / Çarşamba
Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü
20.30 GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR / canlı
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
Yayın Tarihi : 9 Ocak 2025 / Çarşamba
Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü
20.30 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE / canlı