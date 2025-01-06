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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı ATV'de yaşanacak!

'Türkiye'nin Kupası' Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilk maçlarına çıkacağı kupada heyecan 3 gün üst üste ATV'de yaşanacak. İşte maç programı...

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:57
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları heyecanı ATV’de yaşanacak!

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    'Türkiye'nin Kupası' Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilk maçlarına çıkacağı kupada heyecan 3 gün üst üste ATV'de yaşanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması1. hafta müsabakaları ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

    Kupa heyecanı 3 gün üst üste atv'de

    Maç programı şu şekilde;

    NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

    Yayın Tarihi : 7 Ocak 2025 / Salı

    Yayın Saati : 19.00

    GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR

    Yayın Tarihi : 8 Ocak 2025 / Çarşamba

    Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü

    20.30 GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR / canlı

    KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

    Yayın Tarihi : 9 Ocak 2025 / Çarşamba

    Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü

    20.30 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE / canlı

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