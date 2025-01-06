Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo’dan ilginç talep: Formasını istedi

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.
Milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve yine fileleri havalandırdı.
Karşılaşma 2-0 Real Madrid üstünlüğüyle devam ederken Arda Güler maçın 28 ve 88. dakikasında fileleri havalandırdı.
Mücadelede ilk yarının bitiş düdüğüyle Arda Güler ve Omar Perdomo arasında ilginç bir olay yaşandı.
Deportiva Minera'lı Perdomo, maçın bitmesini beklemeden Arda Güler'in formasını almak istedi.
İstek üzerine Arda Güler, üzerinden çıkardığı 31 yaşındaki Perdomo'ya hediye etti. Perdomo da kendi formasını Arda'ya verdi.