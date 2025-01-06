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Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo'dan ilginç talep: Formasını istedi

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera deplasmanına konuk olan Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Milli yıldızımız Arda Güler, maçın 28 ve 88. dakikasında fileleri havalandırdı. Maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle ise Omar Perdomo ve Arda Güler arasında ilginç anlar yaşandı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 23:37 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 00:40
Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo’dan ilginç talep: Formasını istedi

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    İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.

    Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!

    Milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve yine fileleri havalandırdı.

    Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!

    Karşılaşma 2-0 Real Madrid üstünlüğüyle devam ederken Arda Güler maçın 28 ve 88. dakikasında fileleri havalandırdı.

    Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!

    Mücadelede ilk yarının bitiş düdüğüyle Arda Güler ve Omar Perdomo arasında ilginç bir olay yaşandı.

    Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!

    Deportiva Minera'lı Perdomo, maçın bitmesini beklemeden Arda Güler'in formasını almak istedi.

    Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!

    İstek üzerine Arda Güler, üzerinden çıkardığı 31 yaşındaki Perdomo'ya hediye etti. Perdomo da kendi formasını Arda'ya verdi.

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