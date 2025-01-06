Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo’dan ilginç talep: Formasını istedi

Mücadelede ilk yarının bitiş düdüğüyle Arda Güler ve Omar Perdomo arasında ilginç bir olay yaşandı.

Arda Güler Minera ağlarını havalandırdı!

İstek üzerine Arda Güler, üzerinden çıkardığı 31 yaşındaki Perdomo'ya hediye etti. Perdomo da kendi formasını Arda'ya verdi.