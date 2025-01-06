Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı

Süper Lig'de son olarak Samsunspor'a deplasmanda mağlup olan Trabzonspor'da bir çöküş dönemi yaşanıyor.
Süper Lig'de son olarak Samsunspor'a deplasmanda mağlup olan Trabzonspor'da bir çöküş dönemi yaşanıyor.
Fırtına geride kalan 17 hafta sonucunda 4 galibiyet; 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Küme düşme potasının hemen üzerinde bulunan Bordo-Mavililer, lig tarihinde 17. maçlar itibarıyla daha düşük bir puanda kaldığı bir sezon yaşamadı.
Tarihinin en sıkıntılı günlerinden birisini geçiren Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste hiç 2 maç kazanamadı. Oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alan Trabzonspor, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde edebildi.
Son 10 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilen ve 20 puan kaybeden Fırtına'da teknik patron Şenol Güneş de istediği dokunuşu gerçekleştiremedi. Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ayrıca ilk kez aynı hoca yönetiminde üst üste 5 deplasman mağlubiyeti yaşadı.
KOMŞULARINI YENEMİYOR
Bordo-Mavililer, Rize'ye 3-1 kaybederek karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşamıştı. Fırtına, Samsunspor karşısında da benzer bir tablo ile karşılaştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, rakibine son 2 maçta da mağlup oldu.