Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı

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Süper Lig'de son olarak Samsunspor'a deplasmanda mağlup olan Trabzonspor'da bir çöküş dönemi yaşanıyor.

Samsunspor-Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv) Fırtına geride kalan 17 hafta sonucunda 4 galibiyet; 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Küme düşme potasının hemen üzerinde bulunan Bordo-Mavililer, lig tarihinde 17. maçlar itibarıyla daha düşük bir puanda kaldığı bir sezon yaşamadı.