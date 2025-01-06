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Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı

Trabzonspor daha önce hiç yaşamadığı bir sonuçla karşı karşıya. Bordo-Mavililer 17 maçta topladığı 19 puanla lig tarihindeki en kötü istatistiğine sahip oldu. Son 10 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilen ve 20 puan kaybeden Fırtına'da ayrıca ilk kez aynı hoca yönetiminde üst üste 5 deplasman mağlubiyeti yaşadı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı

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    Süper Lig'de son olarak Samsunspor'a deplasmanda mağlup olan Trabzonspor'da bir çöküş dönemi yaşanıyor.

    Samsunspor-Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv)Samsunspor-Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Fırtına geride kalan 17 hafta sonucunda 4 galibiyet; 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Küme düşme potasının hemen üzerinde bulunan Bordo-Mavililer, lig tarihinde 17. maçlar itibarıyla daha düşük bir puanda kaldığı bir sezon yaşamadı.

    Samsunspor-Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv)Samsunspor-Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Tarihinin en sıkıntılı günlerinden birisini geçiren Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste hiç 2 maç kazanamadı. Oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alan Trabzonspor, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde edebildi.

    Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Son 10 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilen ve 20 puan kaybeden Fırtına'da teknik patron Şenol Güneş de istediği dokunuşu gerçekleştiremedi. Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ayrıca ilk kez aynı hoca yönetiminde üst üste 5 deplasman mağlubiyeti yaşadı.

    Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trabzonspor. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    KOMŞULARINI YENEMİYOR
    Bordo-Mavililer, Rize'ye 3-1 kaybederek karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşamıştı. Fırtına, Samsunspor karşısında da benzer bir tablo ile karşılaştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, rakibine son 2 maçta da mağlup oldu.

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