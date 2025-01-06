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Beşiktaş'tan golcü hamlesi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla İngiliz golcü Chris Wood'u kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 08:54
Beşiktaş’tan golcü hamlesi

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    Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla İngiliz golcü Chris Wood'u kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor.

    YENİ ZELANDA'NIN PREMIER LİG'DEKİ GOLCÜ YILDIZI!

    Kariyerinde Premier Lig, Championship ve Yeni Zelanda milli takımı ile birçok başarılı performans sergileyen 33 yaşındaki Wood, Premier Lig kulübü Nottingham Forest'te forma giyiyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınan Wood Premier Lig'de en fazla gol atan Yeni Zelandalı oyuncu olma unvanına sahip.

    Chris Wood. (AP)Chris Wood. (AP)

    HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

    Wood, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve savunmalar arasındaki gücüyle Beşiktaş'a büyük katkı sağlayabilecek bir oyuncu profili çiziyor.

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