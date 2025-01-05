Yunus Akgün kiralık gidiyor! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gözler artık transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gözler artık transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Cimbom'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Aslan'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Bu sezonun yıldızı Yunus Akgün kiralık olarak takımdan gidebilir.
YUNUS AKGÜN EVERTON YOLUNDA!
İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için devreye girmişti. Footballinsider247'de yer alan habere göre; Everton, 24 yaşındaki ismi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Everton'ın, kulübün kar ve sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle kiralık formülünü devreye soktuğu vurgulandı. İngiliz ekibinin, Premier Lig'de kalması durumunda Yunus Akgün'ün bonservisini zorunlu olarak alacağı bir opsiyon üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Galatasaray'ın ise Everton'ın bu düşüncesine sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan sarı kırmızılıların pozitif yaklaşımının, Everton'ın Yunus Akgün'ü transfer etme şansını artırdığı kaydedildi.
SEAN DYCHE İSTİYOR!
Bunun yanı sıra Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'ın, kanat transferi istediği ve Yunus Akgün'ü beğendiği vurgulandı. Haberde, hücumdaki yeteneğini kanıtlayan milli oyuncunun Everton'ın ofans kalitesini artıracak bir seçenek olduğuna dikkat çekildi. (A Spor)