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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Siyah-Beyazlılar, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin kadroya alınmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 15:34 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 15:34
Beşiktaş’ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

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    Beşilktaş'ın Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

    Siyah-Beyazlılar, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin kadroya alınmadığını açıkladı.

    Öte yandan uzun süreli sakatlığı bulunan Gabriel Paulista da kadroda yer almadı.

    Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica ise kadroya dahil edildi.

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