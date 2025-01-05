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Lens'ten Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Lens CEO'su Pierre Dreossi, kulüpten ayrılması gündemde olan Abdukodir Khusanov hakkında açıklamada bulundu. Genç oyuncunun takımdan ayrılacağını doğrulayan Dreossi, "Tüm kulüplerde ayrılmalar olur. Khusanov ayrılacak, henüz büyük bir teklif gelmedi. Gidenler olacak ama gelenler de olacak." dedi.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 17:55
Lens’ten Fenerbahçe’ye transfer müjdesi!

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    Takımdaki ekonomik dengeyi bulmak için bazı satışları yapmaları gerektiğini söyleyen Dreossi, "Ligdeki en iyi savunmaya sahibiz. Khusanov ayrılacak ama kulübümüzde hala çok sayıda değerimiz var. Yeni gelenlerle birlikte lig için daha donanımlı olacağız. Khusanov'un gitmesi gerekiyorsa, bu her şeyden önce ekonomik bir denge bulmak içindir." sözlerini sarf etti.

    FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

    20 yaşındaki Özbek stoper, bu sezon Lens formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı. Khusanov'un adı Fenerbahçe dahil birçok takımla anılıyor.

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