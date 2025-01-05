Lens’ten Fenerbahçe’ye transfer müjdesi!

Takımdaki ekonomik dengeyi bulmak için bazı satışları yapmaları gerektiğini söyleyen Dreossi, "Ligdeki en iyi savunmaya sahibiz. Khusanov ayrılacak ama kulübümüzde hala çok sayıda değerimiz var. Yeni gelenlerle birlikte lig için daha donanımlı olacağız. Khusanov'un gitmesi gerekiyorsa, bu her şeyden önce ekonomik bir denge bulmak içindir." sözlerini sarf etti.



FENERBAHÇE İLE ANILIYOR



20 yaşındaki Özbek stoper, bu sezon Lens formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı. Khusanov'un adı Fenerbahçe dahil birçok takımla anılıyor.