Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , toparlanmak umuduyla çıktığı 2. yarının ilk maçında Samsunspor 'a 2-1 yenildi ve sahadan puansız ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

Trabzonspor Samsunspor karşısında 3 puan mücadelesi verdi (AA)

STOPERDE İDEAL İKİLİYE DÖNÜŞ

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da yaşanan satklıklar ve cezaların ardından savunma kurgusu ideale döndü. Teknik direktör Şenol Güneş, tandemde Batagov ve Serdar Saatçı ikilisine şans verdi.

Cezalı Mendy'nin yerinde John David Lundstram forma giydi..