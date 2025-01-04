Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, toparlanmak umuduyla çıktığı 2. yarının ilk maçında Samsunspor'a 2-1 yenildi ve sahadan puansız ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, toparlanmak umuduyla çıktığı 2. yarının ilk maçında Samsunspor'a 2-1 yenildi ve sahadan puansız ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Yunus'un hatalı pasında topun arasına giren Banza'nın şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
17. dakikada Holse'nin ara pasında ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ayağına dolaştırınca meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.
27. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Schindler'in şutu yandan dışarı çıktı.
30. dakikada Ozan'dan topu kapan Benasser'in ara pasında Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
37. dakikada Cham'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.
49. dakikada Muhammed Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Banza'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
54. dakikada Emre'nin soldan ortasında altıpasta topu önünde bulan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
65. dakikada kaleye 40 metre uzaklıktan sert ve düzgün vuran Batahov'un şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
71. dakikada ani gelişen Samsunspor kontratağında Mouandilmadji'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutu yandan auta çıktı.
75. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına seken topa gelişine vuran Holse meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-1
81. dakikada Nwakaeme kullandığı kornere iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda top direğin sağından dışarı çıktı.
STOPERDE İDEAL İKİLİYE DÖNÜŞ
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da yaşanan satklıklar ve cezaların ardından savunma kurgusu ideale döndü. Teknik direktör Şenol Güneş, tandemde Batagov ve Serdar Saatçı ikilisine şans verdi.
Cezalı Mendy'nin yerinde John David Lundstram forma giydi..
GOLCÜ BANZA YİNE SAHNEDE
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Simon Banza, Samsun'da da ağları havalandırmayı başardı. Kongolu futbolcu, gol sayısını 11'e yükseltmeyi başardı.
CİHAN OFSAYTA TAKILDI
Trabzonspor'un genç futbolcusu Cihan Çanak, takımını öne geçiren golü kaydetti. Ancak hakem Mehmet Türkmen ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.
ZAFERİN MİMARI HOLSE
Kritik maçta 4 oyuncusu kadro dışı kalan Samsunspor'da karşılaşmanın kahramanı Carlo Hols oldu. Norveçli yıldız attığı 2 golle takınına 3 puanı getiren isim oldu.