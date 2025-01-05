Koray Günter’den Beşiktaş itirafı!

Galatasaray maçı için konuşan Koray, "Buraya dönmek ayrı bir duygu. Her zaman evim gibi görüyorum burayı. Rakip olarak buraya dönmek ayrı bir duygu. Kariyerimi burada başlatmış gibi hissediyorum, uzun seneler burada oynadım. Benim için gurur verici. Eski takım arkadaşlarımdan fazla oyuncu kalmadı." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ İTİRAFI



"İtalya'da oynarken Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli stoper, "Evet bir kereden fazla oldu. O zamanlar ya anlaşamadık ya da ben çok sıcak bakmıyordum. Orada mutluydum. Kariyerime İtalya'da devam etmek istiyordum. O zaman için dönmüş biraz erkendi. Ama saygı duyuyorum, olabilirdi. Kulüp de beni bırakmak istemedi. Bu yüzden sadece konuşmalarda kaldı." dedi.