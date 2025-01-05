Kasımpaşa’da kazanan yok! Kasımpaşa - Gaziantep : 2-2 | MAÇ SONUCU



Kasımpaşa, 7. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Gaziantep FK, 9. dakikada David Okereke ile eşitliği buldu. Kasımpaşa, Da Costa'nın 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.



Gaziantep FK, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Galatasaray'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki ilk golünü attı.

Kasımpaşa - Gaziantep maçı. (AA)



GOL İPTAL EDİLDİ



Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi, uzatma dakikalarında golü buldu ve 3-2 öne geçti. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.



Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa - Gaziantep maçı. (AA)



İLK YARIDA GOL VAR'DAN DÖNDÜ



Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanan maçta konuk ekibin bulduğu bir gol iptal edildi.



Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.



Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.



Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.