Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Kayserispor, 48. dakikada Stephane Bahoken ile öne geçti. Bodrum FK, bu gole 76. dakikada Cenk Şen'in ayağından bulduğu golle yanıt verdi.



Bodrum FK'nin 7. dakikada Dimitrov ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bodrumspor - Kayserispor maçından görüntü. (AA)



Bu sonucun ardından Bodrum FK 15, Kayserispor 16 puana yükseldi.



Bodrum FK ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.