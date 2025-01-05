Trabzonspor için hakem faciası! 2 pozisyonu canlı yayında açıkladı

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Sezonun ikinci devresinde üst sıralara yükselmek ve en kısa yoldan Avrupa kupaları biletini almak isteyen Trabzonspor, ilk maçında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 21. dakikasında Ozan Tufan'ın yerde kalması sonrasında Trabzonspor penaltı bekledi. Ancak Alper Akarsu kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak düşündüğü pozisyon kararı vererek milli futbolcuya sarı kart gösterdi. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu; "Bu açıdan penaltı. Eğer çıktıktan sonra topa değil de rakibine vuruyorsan penaltı bu." ifadelerini kullandı. Mehmet Türkmen kararlarıyla Trabzonspor'u doğradı

Ender Bilgin (A SPOR) VAR İSYANI Samsunspor'un ilk golünün öncesindeki pozisyonda faul olup olmadığı ile ilgili de konuşan Çulcu; "Burada müdahale var. Hani VAR nerede VAR? Faul var. Hakemin görme şansı yok. Kendisini perdelemiş" dedi.