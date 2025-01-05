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Trabzonspor için hakem faciası! 2 pozisyonu canlı yayında açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, Carlo Holse'nin 2 golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve ikinci devreye kötü bir başlangıç yaptı. Bordo mavili ekip Ozan Tufan'ın düşürülmesi sonrasında penaltı, kırmızı beyazlıların ilk golü öncesinde faul bekledi. Ancak Fırtına'nın istediği kararlar çıkmadı. A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, söz konusu pozisyonları canlı yayında değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 00:41 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 00:49
Trabzonspor için hakem faciası! 2 pozisyonu canlı yayında açıkladı

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    Sezonun ikinci devresinde üst sıralara yükselmek ve en kısa yoldan Avrupa kupaları biletini almak isteyen Trabzonspor, ilk maçında Samsunspor ile kozlarını paylaştı.

    Mücadelenin 21. dakikasında Ozan Tufan'ın yerde kalması sonrasında Trabzonspor penaltı bekledi. Ancak Alper Akarsu kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak düşündüğü pozisyon kararı vererek milli futbolcuya sarı kart gösterdi.

    A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu; "Bu açıdan penaltı. Eğer çıktıktan sonra topa değil de rakibine vuruyorsan penaltı bu." ifadelerini kullandı.

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    Ender Bilgin (A SPOR)Ender Bilgin (A SPOR)

    VAR İSYANI

    Samsunspor'un ilk golünün öncesindeki pozisyonda faul olup olmadığı ile ilgili de konuşan Çulcu; "Burada müdahale var. Hani VAR nerede VAR? Faul var. Hakemin görme şansı yok. Kendisini perdelemiş" dedi.

    Reha Kapsal (A Spor)Reha Kapsal (A Spor)

    REHA KAPSAL'DAN SERT SÖZLER!

    Programın önemli isimlerinden Reha Kapsal da; "Süper Lig'de bu sezon en çok hakem hatası yapılan takım Trabzonspor. Bu kaçıncı. Galatasaray maçında da yapıldı. Ne pozisyonları yendi. Trabzonspor üzerinde bir şey deniyorlar. Kobay gibi. Bütün MHK ve hakemler insanların sabrıyla oynuyor. Büyük bir camiaya sezon başından bu yana bu kadar rahat edemezler" diye konuştu.

    Görüntü Bein Sports'ta alınmıştırGörüntü Bein Sports'ta alınmıştır

    TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

    Karşılaşmanın oynandığı sırada bodo mavili kulüpten verilmeyen penaltı ve gol pozisyonu üzerine bir sosyal medya paylaşımında bulunuldu. Ozan Tufan'ın pozisyonu ile ilgili olarak; "Herkese 'VAR', Trabzonspor'a 'YOK'" denildi.

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