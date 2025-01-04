Barış Alper Yılmaz’dan fair-play hareketi! Hakeme itiraf etti

Üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğuna ulaşarak sezon sonunda 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray , Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe 'yi ağırladı. Mücadelede en çok konuşulan hareket belki de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Barış Alper Yılmaz (AA)

HAKEME SÖYLEDİ, TAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Baış Alper Yılmaz maçın 14. dakikasında Nielsen ile ikili mücadeleye girdi. Ardından da top yeşil alanı terk etti. Yardımcı hakemin bayrağını sarı kırmızılı ekibin lehine kaldırmasının ardından Barış Alper Yılmaz devreye girdi ve topun kendisinden çıktığını belirterek taçın el değişmesini sağladı.

Milli yıldızın bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar, genç futbolcuyu örnek davranışından dolayı tebrik etti.