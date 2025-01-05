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Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı anlatım! Süper Lig 18. hafta FB maçı canlı izle

Süper Lig'in 18. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe, bu akşam Hatayspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Zirve yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak istiyor. Öte yandan, Hatayspor düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. İki takım için de hayati önem taşıyan bu karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisini çekiyor.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:17
Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı anlatım! Süper Lig 18. hafta FB maçı canlı izle

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    Süper Lig'in 18. haftasında gözler Kadıköy'e çevriliyor. Zirve yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip için şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak, Hatayspor için ise düşme hattından kurtulmak adına büyük önem taşıyan bu mücadele, her iki taraf için de hayati bir öneme sahip.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK VİRAJ

    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligde son üç maçında iki kez puan kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada galibiyet alarak zirve yarışına yeniden tutunmayı hedefliyor. Fenerbahçe, ligde oynadığı dokuz maçın yedisinde Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Bu istatistik, Fenerbahçe'nin maç öncesindeki moralini yükselten detaylardan biri.

    HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VE UMUDU

    Akdeniz temsilcisi Hatayspor, bu sezon yalnızca bir galibiyet alarak alt sıralara demir atmış durumda. Topladığı 9 puanla düşme hattında yer alan takım, bu karşılaşmada alacağı puan ya da puanlarla nefes almak istiyor. Teknik ekibin yoğun çabalarıyla moral bulan Hatayspor, sahada güçlü bir performans sergileyerek sürpriz yapmanın peşinde.

    MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki mücadele 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen taraftarlar, TOD üyeliği ile karşılaşmayı izleyebilirler. Maçın canlı anlatımı ise fanatik.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

    CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ 🔴

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay Bayındır

    Ferdi Kadıoğlu

    Rodrigo Becão

    Jayden Oosterwolde

    Fred

    İsmail Yüksek

    Dusan Tadic

    Sebastian Szymanski

    Arda Güler

    Edin Dzeko

    Michy Batshuayi

    HATAYSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Erce Kardeşler

    Ruben Ribeiro

    Burak Öksüz

    Kaan Kanak

    Bertuğ Yıldırım

    Samuel Adekugbe

    Carlos Strandberg

    Simon Falette

    Kevin Soni

    Ayoub El Kaabi

    Selim Ilga

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