Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı anlatım! Süper Lig 18. hafta FB maçı canlı izle

Süper Lig'in 18. haftasında gözler Kadıköy'e çevriliyor. Zirve yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe , sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip için şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak, Hatayspor için ise düşme hattından kurtulmak adına büyük önem taşıyan bu mücadele, her iki taraf için de hayati bir öneme sahip.

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FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK VİRAJ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligde son üç maçında iki kez puan kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada galibiyet alarak zirve yarışına yeniden tutunmayı hedefliyor. Fenerbahçe, ligde oynadığı dokuz maçın yedisinde Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Bu istatistik, Fenerbahçe'nin maç öncesindeki moralini yükselten detaylardan biri.

HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VE UMUDU

Akdeniz temsilcisi Hatayspor, bu sezon yalnızca bir galibiyet alarak alt sıralara demir atmış durumda. Topladığı 9 puanla düşme hattında yer alan takım, bu karşılaşmada alacağı puan ya da puanlarla nefes almak istiyor. Teknik ekibin yoğun çabalarıyla moral bulan Hatayspor, sahada güçlü bir performans sergileyerek sürpriz yapmanın peşinde.