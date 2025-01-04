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Serdar Aziz Mourinho'yu bekliyor!

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ancak kendisine takım bulamayan Serdar Aziz, Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor. Milli stoper, affedilmesi durumunda takıma katılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 11:53
Serdar Aziz Mourinho’yu bekliyor!

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    Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ancak Jose Mourinho'nun gelişi sonrası gözden çıkarılan Serdar Aziz'in son durumu belli oldu.

    Serdar Aziz, Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor.

    Fred, Serdar Aziz ve Crespo. (AA)Fred, Serdar Aziz ve Crespo. (AA)

    İSTEYEN KULÜPLERE GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI

    Serdar'ı isteyen ve temsilcisine ulaşan kulüpler olduğu ancak oyuncu tarafının an itibarıyla hiçbirisine geri dönüş yapmadığı belirtildi.

    F.BAHÇE, SERDAR AZİZ İLE KAYBETMEDİ

    2023-24 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sahada olduğu 12 maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler ayrıca, Serdar Aziz'in forma giydiği 18 Avrupa Kupası maçında sadece Slavia Prag ile Sevilla'ya mağlup oldu.

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