Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

Ilıcalı, yıldız futbolcu için 5.8 milyon Euro öderken geri dönmesi için bordo mavililerin kasasından 16 milyon Euro çıktı.

Acun Ilıcalı'nın hayran kaldığı futbolculadan biri olan Philogene, 2023'te transfer olduğu Hull City'den, bir sezon sonra Aston Villa'ya geri dönmüştü.

Güncel değeri 15 milyon Euro. Kontratı ise 2029'da sona eriyor.

Aston Villa formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Jaden Philogene, gol ve asist katkısında bulunamadı. 535 dakika sahada kalarak çok az bir süre aldı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve Fenerbahçe için umut veren ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Emery yaptığı açıklamalarda; "Jaden Philogene'in potansiyeli var. Bizimle birlikte olduğu 6 ayda bunu gösteremedi. Manchester United, Bayern Münih gibi önemli maçlarda oynadı. Onun potansiyeline inanıyorum. Belki kiralık gidip gelmek onun için iyi olabilir. Birçok kulüp ilgileniyor çünkü büyük bir potansiyele sahip." dedi.

"ONA İNANIYORUM"

Deneyimli antrenör açıklamasının devamında; "Menajer olarak ona inanıyorum ve bırakmak istemiyorum ama farklı opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için cumartesi günkü maçta oynayamayacak.

Onunla her konuştuğumda sabırlı ve gelişime açık olması gerektiğini söylüyorum. Ocak ayında ayrılması onun için iyi olabilir." diye konuştu.