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Fenerbahçe'yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın gerisinde kalan ve 8 puan fark yiyen Fenerbahçe, ara transferde önemli futbolcuları kadrosuna katmak ve şampiyonluğa ulaşmak amacında. Sarı lacivertlilerde gündeme birçok isim gelirken özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler merakla takip ediliyor. Bir yıldız ile ilgili olarak yapılan açıklamalar herkese ümit verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 19:57 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 20:01
Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

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    Başlıkların Devamı

    Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak ve taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için temaslar yoğunluk kazandı. Sarı lacivertli ekipte elde edilecek sonuçlara göe takıma kazandırılacak isimler de şekillenecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimindeki operasyondan maksimum verim alınması hedefleniyor.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    Jose Mourinho'nun talebi üzerine hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Anderson Talisca. Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak Al-Nassr'ın inadının kırılması bekleniyor. Ayrıca sağ kanata da yine hamle yapılması bekleniyor. Gündeme İngiltere'den bir isim geldi.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    JADEN PHILOGENE BOMBASI

    Fenerbahçe'nin Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene ile ilgilendiği biliniyor. Hull City'de forma giydiği dönemde turuncu siyahlı kulüübn başkanlığını yapan Acun Ilıcalı ile yakın ilişkisi de bulunan İngiliz futbolcu, Birmingham temsilcisinde pek de istediği bir sezon geçirmiyor.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    NEREDEYSE 3 KATINA SATILDI

    Acun Ilıcalı'nın hayran kaldığı futbolculadan biri olan Philogene, 2023'te transfer olduğu Hull City'den, bir sezon sonra Aston Villa'ya geri dönmüştü.

    Ilıcalı, yıldız futbolcu için 5.8 milyon Euro öderken geri dönmesi için bordo mavililerin kasasından 16 milyon Euro çıktı.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    BU SEZON PERFORMANSI

    Aston Villa formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Jaden Philogene, gol ve asist katkısında bulunamadı. 535 dakika sahada kalarak çok az bir süre aldı.

    Güncel değeri 15 milyon Euro. Kontratı ise 2029'da sona eriyor.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    EMERY'DEN AÇIKLAMALAR

    Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve Fenerbahçe için umut veren ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    Emery yaptığı açıklamalarda; "Jaden Philogene'in potansiyeli var. Bizimle birlikte olduğu 6 ayda bunu gösteremedi. Manchester United, Bayern Münih gibi önemli maçlarda oynadı. Onun potansiyeline inanıyorum. Belki kiralık gidip gelmek onun için iyi olabilir. Birçok kulüp ilgileniyor çünkü büyük bir potansiyele sahip." dedi.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

    "ONA İNANIYORUM"

    Deneyimli antrenör açıklamasının devamında; "Menajer olarak ona inanıyorum ve bırakmak istemiyorum ama farklı opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için cumartesi günkü maçta oynayamayacak.

    Onunla her konuştuğumda sabırlı ve gelişime açık olması gerektiğini söylüyorum. Ocak ayında ayrılması onun için iyi olabilir." diye konuştu.

    Fenerbahçe’yi sevindiren açıklama! Transfer hakkında flaş sözler

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