Orkun ve Kerem’e büyük şok! Benfica Braga 1-2 MAÇ SONUCU

Geçen hafta deplasmanda Sporting'e kaybeden Benfica, bu hafta da Braga engelini aşamadı. Konuk takımın gollerini 17. dakikada Navarro ve 40. dakikada Robson kaydetti. Ev sahibi Benfica'nın tek golü ise 78. dakikada Cabral'dan geldi.
Geçen hafta deplasmanda Sporting'e kaybeden Benfica, bu hafta da Braga engelini aşamadı. Konuk takımın gollerini 17. dakikada Navarro ve 40. dakikada Robson kaydetti. Ev sahibi Benfica'nın tek golü ise 78. dakikada Cabral'dan geldi.
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de maça başladı. Kerem, 67. dakikada yerini Schjelderup'a bırakırken Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı ve takımının mücadelesine katkı sağladı.
Bu sonuçla Benfica, 38'de kalırken Braga puanını 31'e yükseltti. Lizbon temsilcisi, üst üste aldığı mağlubiyetlerle liderlik yarışında kritik puanlar kaybetti.