PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Orkun ve Kerem'e büyük şok! Benfica Braga 1-2 MAÇ SONUCU

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Benfica, evinde ağırladığı Braga'ya 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Lizbon temsilcisi, liderlik yarışında büyük bir fırsatı değerlendiremedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 23:53 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 23:53
Orkun ve Kerem’e büyük şok! Benfica Braga 1-2 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçen hafta deplasmanda Sporting'e kaybeden Benfica, bu hafta da Braga engelini aşamadı. Konuk takımın gollerini 17. dakikada Navarro ve 40. dakikada Robson kaydetti. Ev sahibi Benfica'nın tek golü ise 78. dakikada Cabral'dan geldi.

    Alvaro Carreras ve Fran Navarro (REUTERS)Alvaro Carreras ve Fran Navarro (REUTERS)

    Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de maça başladı. Kerem, 67. dakikada yerini Schjelderup'a bırakırken Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı ve takımının mücadelesine katkı sağladı.

    Bu sonuçla Benfica, 38'de kalırken Braga puanını 31'e yükseltti. Lizbon temsilcisi, üst üste aldığı mağlubiyetlerle liderlik yarışında kritik puanlar kaybetti.