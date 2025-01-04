Şenol Güneş’ten mağlubiyet yorumu: Oyun üstünlüğü skora yansımadı

Şenol Güneş (AA)

Güneş karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelirken kazanma ihtiyacımızı sahaya yansıtmak istedik. Maalesef oyuna kötü başladık. Tedirgin başladık. Top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışıyla durup hızlı kontraya çıkma anlayışları vardı. Bizim üç dört tane top kaybımızdan bir tanesini de golle değerlendirerek öne geçtiler ve ilk yarı maalesef ne hücum ne defans olarak iyi oynayamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi. Rakibinin de gelmediği anlardan sonra korner sonrası yediğimiz gol rakibin hem moralini hem de direncini arttırdı. Ondan sonra oyun yapımız da tamamen bozuldu. Bugün oyun üstünlüğü, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıplarımız, basit hatalarımız, rakibin de bunu kullanması. Tabii üzgünüz çünkü bir çıkışa ihtiyacımız vardı. Deplasmanda hiç kazanamadık. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik.