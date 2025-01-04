Fenerbahçe’de Osayi şoku! Elden kaçıyor

Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı. Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.