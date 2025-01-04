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Fenerbahçe'de Osayi şoku! Elden kaçıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın sözleşme uzatmak istediği Nijeryalı yıldızın o kulüple görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:49
Fenerbahçe’de Osayi şoku! Elden kaçıyor

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    Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

    Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

    Fenerbahçe’de Osayi şoku! Elden kaçıyor

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı. Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

    Fenerbahçe’de Osayi şoku! Elden kaçıyor

    Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı. Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor.

    Fenerbahçe’de Osayi şoku! Elden kaçıyor

    8 milyon Euro değerindeki 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Laciverliler'de bu sezon 18 maçta 1 asist yaptı.

    Fenerbahçe’de Osayi şoku! Elden kaçıyor

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