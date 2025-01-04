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Beşiktaş'tan Tayyip Talha için sakatlık açıklaması! "Kısmi yırtık"

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Buna göre, uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:21
Beşiktaş’tan Tayyip Talha için sakatlık açıklaması! Kısmi yırtık

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    Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

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