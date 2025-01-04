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Beşiktaş Sergen Yalçın için geri sayıma geçti!

Cuma günü takımla birlikte Rize'de bulunan Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile pazar günü yüz yüze görüşmek için sözleşti. İkilinin bu toplantısında tarafların anlaşma sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 14:42 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 14:42
Beşiktaş Sergen Yalçın için geri sayıma geçti!

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    Rekor oyla başkan seçilen Serdal Adalı'nın bir numaralı gündem maddesi, yeni teknik direktörü belirlemek. Listenin ilk sırasındaki isim ise Adalı'nın defalarca söylediği gibi Sergen Yalçın.

    Tatil için yurt dışına giden başarılı çalıştırıcı Türkiye'ye dönmüştü. Cuma günü takımla birlikte Rize'de bulunan Adalı, Sergen Yalçın ile pazar günü yüz yüze görüşmek için sözleşti.

    Sergen Yalçın. (AA)Sergen Yalçın. (AA)

    İLK MAÇI BODRUM'LA

    İkilinin bu toplantısında tarafların anlaşma sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Resmi sözleşmenin imzalanması ve Sergen Yalçın'ın pazartesi gününden itibaren takımın başında çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Yalçın'ın ikinci dönemdeki ilk maçı ise 11 Ocak Cumartesi günü Bodrumspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma olacak.

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