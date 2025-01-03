Türk derbisi Kanarya’nın! Fenerbahçe Anadolu Efes 84-76 MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de heyecan Türk derbisi ile kaldığı yerden devam etti. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda 19. hafta Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in kapışmasına sahne oldu.
Fenerbahçe Beko, güçlü rakibine şans tanımayarak parkeden galip ayrılan taraf oldu.
Shane Larkin (AA)
CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 43-40 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 64-56 Anadolu Efes
4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 84-76 Anadolu Efes
Vincent Poirer (AA)
FENER YİNE İSTANBUL'DA
Euroleague'de Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında yine evinde bu kez Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.
Lacivert beyazlılar ise Asvel Lyon-Villeurbann'i ağırlayacak.