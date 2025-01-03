Türk derbisi Kanarya’nın! Fenerbahçe Anadolu Efes 84-76 MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de heyecan Türk derbisi ile kaldığı yerden devam etti. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda 19. hafta Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in kapışmasına sahne oldu.

Fenerbahçe Beko, güçlü rakibine şans tanımayarak parkeden galip ayrılan taraf oldu.