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Türk derbisi Kanarya'nın! Fenerbahçe Anadolu Efes 84-76 MAÇ SONUCU

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ataşehir'de karşı karşıya geldi. Uzun süre başa başa giden mücadeleden sarı lacivertli ekip 84-76 galip ayrıldı ve 11. zaferini elde etti.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 20:52 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 23:03
Türk derbisi Kanarya’nın! Fenerbahçe Anadolu Efes 84-76 MAÇ SONUCU

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    THY EuroLeague'de heyecan Türk derbisi ile kaldığı yerden devam etti. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda 19. hafta Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in kapışmasına sahne oldu.

    Fenerbahçe Beko, güçlü rakibine şans tanımayarak parkeden galip ayrılan taraf oldu.

    Shane Larkin (AA)Shane Larkin (AA)

    CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

    1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes

    2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 43-40 Anadolu Efes

    3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 64-56 Anadolu Efes

    4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 84-76 Anadolu Efes

    Vincent Poirer (AA)Vincent Poirer (AA)

    FENER YİNE İSTANBUL'DA

    Euroleague'de Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında yine evinde bu kez Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.

    Lacivert beyazlılar ise Asvel Lyon-Villeurbann'i ağırlayacak.