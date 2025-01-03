Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

The Sun'ın haberine göre Ocak ayında Manchester United ve Napoli pazarlık masasına oturacak. Daha önce Arabistan ve Premier Lig'den gelen teklifleri reddeden yıldız futbolcu için görüşmeler başlayacak. Gazete haberde United'ın, Marcus Rashofrd konusunun artık dert haline geldiğini ve yönetimin bu olayla yakından ilgilendiğini belirterek kısa süre içerisinde ayrılığını mümkün kılacak bir formül aradığını söyledi.

TAKAS TEKLİFİ OLACAK İki kulübün masasındaki en önemli konu ise Victor Osimhen. Galatasaray'daki performansıyla gündeme oturan başarılı forvetin serbest kalma maddesi züerinden temaslar sağlanacak. Napoli de bu transfer döneminde teklif bekliyor. Şampiyonluk mücadelesini ilk sırada tamamlamak adına kadroda olmayan futbolcusunu satıp takviye yapmayı hedefleyen İtalyan ekibi, birçok ismi de listesine ekledi.

RASHFORD KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR Rashford'un Napoli'de forma giyebilmesi ise Aurelio de Laurentiis'in maaşının ne kadarını karşılayacak olmasıyla doğru orantılı gerçekleşecek. İngiliz futbolcunun kazancı şu an oldukça yüksek.

CONTE ONU İSTİYOR Kariyerinde İngiltere Premier Lig de bulunan Antonio Conte, Manchester United'dan ayrılması neredeyse kesin olan Marcus Rashford'u kadrosunda istiyor. Bunun için de pazarlığın önü açıldı. Osimhen'in transferi tam bu noktada devreye girdi.