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Galatasaray'ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılıların yıldızı transfer gündeminin zirvesinde yer alıyor. Nijeryalı futbolcu hakkındaki son gelişmeler ise taraftarları üzecek cinsten. 26 yaşındaki oyuncu için ilk teklif yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 17:39 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 17:39
Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

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    Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen, performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Yıldız futbolcunun istatistiklerini her geçen gün daha da yukarıya çekmesi birçok Avrupa kulüb��nün de kendisine ilgi göstermesini sağlıyor.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 17 karşılaşmada 12 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen, maç başına 1 kez tabelanın değişmesini sağladı. Önemli bir ortalama yakalamasıyla birlikte takımına kritik puanlar kazandırıp galibiyetler getirdi.

    Transferinde de yarış giderek kızışıyor. İlk teklif de yapıldı.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    MANCHESTER UNITED'DAN OSIMHEN İÇİN TEKLİF

    Galatasaray'daki geleceği merak konusu haline gelen ve ne karar vereceği sabırsızlıkla beklenen Osimhen için Manchester United devreye girdi.

    Düştüğü durumdan kurtulmak adına sağlam adımlar atmak isteyen İngiliz devi, ilk teklifini iletti.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    The Sun'ın haberine göre Ocak ayında Manchester United ve Napoli pazarlık masasına oturacak. Daha önce Arabistan ve Premier Lig'den gelen teklifleri reddeden yıldız futbolcu için görüşmeler başlayacak.

    Gazete haberde United'ın, Marcus Rashofrd konusunun artık dert haline geldiğini ve yönetimin bu olayla yakından ilgilendiğini belirterek kısa süre içerisinde ayrılığını mümkün kılacak bir formül aradığını söyledi.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    TAKAS TEKLİFİ OLACAK

    İki kulübün masasındaki en önemli konu ise Victor Osimhen. Galatasaray'daki performansıyla gündeme oturan başarılı forvetin serbest kalma maddesi züerinden temaslar sağlanacak. Napoli de bu transfer döneminde teklif bekliyor.

    Şampiyonluk mücadelesini ilk sırada tamamlamak adına kadroda olmayan futbolcusunu satıp takviye yapmayı hedefleyen İtalyan ekibi, birçok ismi de listesine ekledi.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    RASHFORD KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

    Rashford'un Napoli'de forma giyebilmesi ise Aurelio de Laurentiis'in maaşının ne kadarını karşılayacak olmasıyla doğru orantılı gerçekleşecek.

    İngiliz futbolcunun kazancı şu an oldukça yüksek.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    CONTE ONU İSTİYOR

    Kariyerinde İngiltere Premier Lig de bulunan Antonio Conte, Manchester United'dan ayrılması neredeyse kesin olan Marcus Rashford'u kadrosunda istiyor. Bunun için de pazarlığın önü açıldı.

    Osimhen'in transferi tam bu noktada devreye girdi.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    AMORIM HEDEFİNİ BELİRLEDİ

    Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim, eski takımı Sporting Lizbon'dan herhangi bir oyuncu almayacağını açıkladı. Osimhen'i ısrarla istediği bilinen Portekizli çalıştırıcının gözünğü İtalya'dan gelecek habee çevirdiği ifade edildi.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    BU SEZON OSIMHEN VE RASHFORD

    Galatasaray'da 17 maçta 12 kez fileleri sarsıp 5 de gol pası veren Osimhen 1090 dakika sahada kaldı. 91 dakikada bir topu ağlarla buluşturmayı başardı.

    Rashford ise 15 maçta 7 gol sevinci yaşadı. 3 asistle de toplamda 10 kez tabelayı değiştirdi.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    FENERBAHÇE DE İSTİYOR

    Söz konusu transfer gündemi Galatasaray ve Fenerbahçe cephesini yakından ilgilendiriyor. Sezonun ikinci devresinde kiralık oyuncusuna çok güvenen Aslan, süreci yakından takip ediyor.

    Fenerbahçee'nin ise bir süredir peşinde olduğu iddia edilen Rashford konusunda izleyeceği yol merak konusu oldu.

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

    İşte o haber...

    Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

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