Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı

Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen, performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Yıldız futbolcunun istatistiklerini her geçen gün daha da yukarıya çekmesi birçok Avrupa kulüb��nün de kendisine ilgi göstermesini sağlıyor.
Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 17 karşılaşmada 12 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen, maç başına 1 kez tabelanın değişmesini sağladı. Önemli bir ortalama yakalamasıyla birlikte takımına kritik puanlar kazandırıp galibiyetler getirdi.
Transferinde de yarış giderek kızışıyor. İlk teklif de yapıldı.
MANCHESTER UNITED'DAN OSIMHEN İÇİN TEKLİF
Galatasaray'daki geleceği merak konusu haline gelen ve ne karar vereceği sabırsızlıkla beklenen Osimhen için Manchester United devreye girdi.
Düştüğü durumdan kurtulmak adına sağlam adımlar atmak isteyen İngiliz devi, ilk teklifini iletti.